belgijski biskup može biti i ekskomuniciran iz crkve zbog ovoga

Belgijski katolički biskup rekao je da će od Vatikanatražiti dozvolu za zaređivanje oženjenih muškaraca za sveštenike do 2028. godine, u neobičnoj izjavi koja bi mogla da testira spremnost pape Lava XIV da promeni crkveno učenje kako bi se rešio problem sve manjeg broja sveštenika.

Rimokatolička crkva vekovima je uglavnom zadržavala celibat za sveštenstvo. Iako papa može da promeni tu praksu, to bi bio značajan zaokret u doktrini kojem su se poglavari RKC decenijama opirali.

Johan Boni, biskup Antverpena u Belgiji od 2009. godine, poznat po progresivnim stavovima, naveo je u javnom pismu vernicima objavljenom u četvrtak da će uložiti "sve napore" da u roku od dve godine zaredi oženjene muškarce, kao i da će identifikovati kandidate za svešteničku obuku.

Belgijski katolički biskup, Johan Boni

Ekskomunikacija kao mogući ishod



Biskupi u RKC koja ima 1,4 milijarde vernika zavetuju se na poslušnost papi, te je vrlo neobično da najave razmatranje postupka koji bi mogao biti u suprotnosti s crkvenim učenjem. Ako bi Boni zaređivao oženjene muškarce bez dozvole Vatikana, mogao bi da bude ekskomuniciran, odnosno formalno izopšten iz crkve.

Portparol Vatikana za sada nije odgovorio na zahtev za komentar Bonijeve izjave.

Papa Lav, koji je preuzeo vođstvo Crkve prošle godine nakon smrti pape Franje, nije detaljnije govorio o mogućnosti oženjenih sveštenika, ali je u nekoliko navrata pozitivno govorio o celibatu.

Franja, koji je sproveo niz reformi tokom svojih 12 godina pontifikata, odlučno je odbacio mogućnost zaređivanja oženjenih muškaraca za sveštenike.

Papa Lav XIV u poseti Libanu

"Pitanje više nije može li Crkva, nego kada"



U svom pismu Boni je naveo da bi zaređivanje oženjenih muškaraca bio odgovor na pad broja onih koji su spremni na celibat kako bi postali sveštenici, napominjući da je trenutna stopa zamene "tek nešto iznad nule".

Pitanje se više ne može izbegavati, kaže biskup.

- Pitanje više nije može li Crkva zaređivati oženjene muškarce za sveštenike, nego kada će to učiniti i ko će to učiniti - rekao je.

- Svako odlaganje doživljava se kao izgovor.

Boni nije precizirao da li bi nastavio sa zaređivanjem oženjenih muškaraca ako ne dobije papinu dozvolu.

papa Franja

Rasprava traje vekovima



Rasprava o tome treba li katoličkim sveštenicima dozvoliti brak traje vekovima, ali je Franja ponovo podstakao interesovanje za tu temu organizovanjem nekoliko sinoda biskupa o mogućim reformama u Crkvi.

Na vatikanskom koncilu 2018. godine biskupi su formalno zatražili od Franje da dopusti zaređivanje oženjenih muškaraca, što on nije učinio. Vatikan je prošle godine objavio da je broj muškaraca koji se školuju za sveštenstvo u stalnom padu od 2012. godine.

Zagovornici ukidanja obaveznog celibata tvrde da bi to privuklo više muškaraca u sveštenstvo, dok protivnici smatraju da celibat omogućava svešteniku da se u potpunosti posveti Crkvi.

Gospa

Boni je istakao da se njegova biskupija oslanja na strane katoličke sveštenike iz istočne Evrope i sa Bliskog istoka, koji su često oženjeni.

Oženjenim muškarcima je već dozvoljeno da postanu sveštenici u katoličkim crkvama istočnog obreda, koje su u manjini i zastupljenije su u istočnoevropskim i bliskoistočnim zemljama.