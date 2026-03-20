Američka vojska šalje više hiljada marinaca i mornara na Bliski istoki to tri nedelje pre prvobitnog plana, prenosi Skaj Njuz saznanje "Rojtersa".

Američki nosač aviona USS Bokser je krenuo ka Bliskom istoku kako bi prevezao trupe zbog rata Izraela i Sjedinjenih Država sa Iranom koji traje već 21 dan.

Još uvek nema zvaničnih potvrda o slanju kopnene vojske u Iran. Takođe, nije trenutno poznato koja će biti tačna uloga dodatnog kontigenta vojske koji stiže na Bliski istok.

Nosač aviona USS Bokser Foto: EPA / MCSN CRAIG Z. RODARTE

Prethodne nedelje je visoki zvaničnik američke vojske izjavio za "NBC News" da je oko 2.500 vojnika i 2.500 mornara poslato na Bliski istok.

O tome je govorio i američki predsednik Donald Tramp u četvrtak 19. marta kada je imao sastanak sa premijerkom Japana Sane Takaiči.

"Ne šaljem kopnenu vojsku nigde. Čak i da ih šaljem, ne bih vam to rekao", izjavio je Tramp juče predstavnicima medija u javnom delu sastanka sa premijerkom Japana.