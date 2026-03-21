Vođe hrišćanske organizacije "Jehovini svedoci" su izmenile svoju zabranu primanja transfuzije krvi iz verskih razloga, od sada dozvoljavajući članovima da odluče da li će dozvoliti da im se uzme krv i čuva za slučaj neke svoje zakazane operacije.

Ali organizacija zadržava svoju širu zabranu primanja transfuzije tuđe krvi koja se rutinski daje u nizu slučajeva. Ta dugogodišnja zabrana jedno je od najistaknutijih i najkontroverznijih učenja tog pokreta čije je sedište u državi Njujork i poznato je po "svom čvrstom javnom prozelitizmu".

Upravno telo Jehovinih svedoka objavilo je danas ono što je nazvalo "razjašnjenjem" svog učenja, rekavši da je do toga došlo "posle opsežne molitve i razmatranja".

- Svaki hrišćanin mora sam da odluči kako će se njegova krv koristiti pri medicinskoj nezi - rekao je član Upravnog tela Gerit Leš u video-izjavi objavljenoj u danas na veb stranici te organizacije.

- To uključuje i to da li će dozvoliti da mu se uzme krv, da se čuva, a zatim da mu se vrati. To znači da neki hrišćani mogu odlučiti da će dozvoliti da im se krv čuva, a zatim da im se vrati, a drugi mogu imati prigovor - kazao je on.

Jehovini svedoci, koji su se pojavili u Americi u 19. veku, dele mnoga hrišćanska verovanja, ali se razlikuju od većine drugih crkava po ključnim teološkim pitanjima, kao što su priroda Isusa i biblijska proročanstva.

Gotovo su jedini po svojoj doktrini i verovanjima o transfuziji krvi. Jehovini svedoci kažu da imaju 1,3 miliona članova u SAD, a 9,2 miliona u više od 200 zemalja i teritorija sveta.

Vest o predstojećoj promeni politike procurela je poslednjih dana na Reditu i drugim forumima društvenih medija za bivše Jehovine svedoke.

Neki bivši članovi koji kritikuju politiku te verske organizacije i tvrde da je ona izolovana i autoritarna, kažu da promena politike ima izvesnu vrednost, ali da je neadekvatna. Mnogi komentatori su pitali zašto zabrana transfuzije nije u potpunosti ukinuta iz jednog od razloga koje je naveo Leš o upotrebi sopstvene krvi, tim pre što Biblija to ne komentariše.

Mič Melin iz države Vašington, bivši član koji je radio na tome da podigne svest o onome što on naziva "tamnijom stranom Jehovinih svedoka" rekao je da je dugogodišnja politika o krvi dovela do "besmislenog gubitka života".

On je je u imejlu napisao da "ako se jedan od Jehovinih svedoka suoči sa medicinskim hitnim slučajem sa značajnim gubitkom krvi, ili ako detetu treba više transfuzija za lečenje određenih vrsta raka, ova promena politike ne daje slobodu savesti da prihvate potencijalno intervencije koje uključuju darovanu krv i time spasavaju život".

Takođe je napomenuo da u svetu mnogi članovi "Jehovinih svedoka" žive u zemljama koje ne mogu da čuvaju njihovu krv.

Medicinski stručnjaci kažu da se nekome krv za "autotransfuziju" u nekim bolnicama ili centrima za davanje krvi može uzeti od šest nedelja do pet dana pre operacije, a baca se ako nije potrebna tokom ili posle operacije.

Davanje sopstvene krvi pacijetima ih može učiniti anemičnim ili izazvati lošiju krvnu sliku, upozoravaju stručnjaci. Ali manji je rizik od reakcije na transfuziju jer telo prepoznaje sopstvenu krv i ne postoji rizik od zarazne bolesti kao s krvlju drugog davaoca.

Istorijska učenja Jehovinih svedoka o transfuziji krvi potiču iz biblijskih odlomaka koji zahtevaju od vernika da se "uzdržavaju od krvi" što oni tumače kao da se odnosi ne samo na hranu, već i na transfuziju. Iako kažu da više ne važe mnogi detaljni nalozi o ishrani u starozavetnom delu Biblije, oni kažu da je ta zabrana "uzimanja krvi" univerzalni princip za vernike.

"Jehovini svedoci" su ranije analizirali implikacije tog učenja. Ranije su, na primer, utvrdili da su prihvatljivi medicinski postupci koji privremeno uklanjaju krv, ali je brzo vraćaju u telo, kao što je dijaliza bubrega kojom se krv filtrira od nečistoća. Ali su to razlikovali od vađenja krvi i njenog skladištenja tokom dužeg perioda pre vraćanja.

