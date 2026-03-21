Danskase vrlo konkretno pripremala za moguću američku invaziju Grenlanda i ubrzo po izboru Donalda Trampaza predsednika SAD tražila političku podršku nekoliko evropskih država, objavila je danas švajcarska televizija SRF.

Pozivajući se na istraživanje Danskog radija (DR), SRF na sajtu piše da su u okviru januarske vežbe NATO-a na Grenlandu, na to ostrvo koje je autonomna teritorija Danske, dopremljene veće količine eksploziva i rezerve krvi.

Krv iz bolničkih rezervi je bila za eventualno zbrinjavanje ranjenika, a eksplozivom je Danska u slučaju napada planirala da digne u vazduh piste aerodroma na Grenlandu da bi sprečila iskrcavanje američkih vojnika.

Na otkrića DR, američki ambasador u Danskoj je reagovao rekavši da je Tramp samo rekao da mu je Grenland potreban zbog bezbednosti, ali da nikada nije nameravao da to sprovede i vojnim putem.

Dopisnik SRF iz Danske tvrdi, međutim, da je strahovanje od vojne akcije SAD i dalje veliko, pojačano zbog rata SAD s Iranom.

Strahovanju je nedavno doprinelo izranjanje jedne američke atomske podmornice iz mora neposredno ispred glavnog grada Grenlanda Nuuka.

- Sada je na pristaništu u Nuuku privezan veliki brod za krstarenja prepun evropskih vojnika NATO - rekao je dopisnik, a na svim brdima oko tog grada se nadzire ulaz u luku.

Protest na Grenlandu. Stanovništvo ostrva protestuje protiv Trampove odluke da prisvoji i anektira ostrvo i da ga istrgne iz ruku Danske.

Pojačano prisustvo vojske se, po rečima tog novinara, u Nuuku na prvi pogled ne primećuje, ali se svaki dan može videti poneka osoba u uniformi.