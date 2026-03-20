Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je danas da će Evropska unija pronaći opcije za finansiranje potreba Ukrajine iako je situacija sa deblokadom kredita i dalje neizvesna zbog sabotaže Mađarske.

Zelenski je napomenuo da je o tom pitanju razgovarao sa liderima Evropske unije, uključujući predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, prenosi RBK Ukrajina.

- Optimističniji smo, pronaći će opcije da nas delimično finansiraju. Čekamo prvu tranšu iznosa koji smo dogovorili za 2026. godinu, u aprilu - istakao je ukrajinski lider.

On je dodao da se Evropska unija obavezala da će Ukrajini obezbediti kredit.

- Stoga se Kijev nada da će se, uprkos postupcima mađarskog premijera Viktora Orbana, pronaći izlaz. Verujem da u svakom slučaju, čak i pronalaženjem alternativnih privremenih koraka, EU mora pronaći izlaz iz ove situacije... pošto su svi lideri imali dogovor pre ovoga krajem 2025. godine o raspodeli 90 milijardi - zaključio je Zelenski.

Mađarska je blokirala dodelu kredita EU od 90 milijardi evra Ukrajini, a Orban je izjavio da neće ukinuti veto dok Ukrajina ne nastavi isporuku ruske nafte preko naftovoda Družba, koji je, prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, oštećen krajem januara u ruskim udarima.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u četvrtak izjavila da će EU "na ovaj ili onaj način" obezbediti Ukrajini zajam od 90 milijardi evra, uprkos mađarskoj blokadi.