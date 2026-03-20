Norveška princeza, Mete Marit je za nacionalnu televiziju izjavila da bi volela da ga nikada nije upoznala, nakon sedam nedelja ćutanja otkako je otkriven obim njihovih kontakata.

- Osećam se tako izmanipulisano, a kada ste izmanipulisani, to ne shvatite odmah - rekla je Mete-Marit u 20-minutnom intervjuu, tokom kojeg je često bila na ivici suza.

Pre sedam nedelja Norvežani su saznali da je prestolonaslednica razmenila stotine mejlova sa Džefrijem Epstajnom između 2011. i 2014. godine, kao i da je boravila u njegovoj kući na Floridi dok on nije bio tamo.

- Za mene je izuzetno važno da preuzmem odgovornost što nisam pažljivije proverila njegovu prošlost. I da preuzmem odgovornost što sam bila toliko izmanipulisana i prevarena kao što jesam - rekla je norveška prestolonaslednica Mete-Marit.

Ona se već izvinila i priznala "lošu procenu", nakon što je bliskost njenih veza sa Epstajnom postala poznata kada je američko Ministarstvo pravde krajem januara objavilo milione dokumenata.

- Naravno da bih volela da ga nikada nisam upoznala - rekla je princeza za javni servis NRK, naglašavajući da Epstajnove žrtve zaslužuju pravdu za zlostavljanje koje su pretrpele. Dodala je da oseća veliki bes što je još nisu dobile.

Njena odluka da javno govori dolazi nakon intenzivnog pritiska i zahteva da objasni situaciju, uključujući i od premijera Jonasa Gar Storea. Prestolonaslednica tokom razgovora nije mnogo otkrila, a neki njeni odgovori delovali su odbrambeno.

Godine 2011, tri godine nakon što je Epstajn bio osuđen zbog podvođenja maloletnica, napisala je: "Guglala sam te nakon poslednjeg mejla. Slažem se da ne izgleda baš dobro."

Sedeći pored supruga, prestolonaslednika Hakona, Mete-Marit je tvrdila da "nije znala da je on seksualni prestupnik ili predator", iako je novinar istakao da je tadašnji članak na Vikipediji jasno navodio da je osuđivani zlostavljač.

- Ne mogu da se setim toga, bilo je to pre 15 godina. I dalje nisam znala ništa o svim zloupotrebama. Ali sam shvatila dovoljno da pomislim da je loš čovek s kojim ljudi ne bi trebalo da imaju kontakt - rekla je za NRK.

- I videla sam izbliza kako ucenjuje druge. Žao mi je što nisam više ljudi upozorila, jer je trebalo.

Priznala je da je bila previše poverljiva prema Epstajnu, ali je na pitanje zašto ni dvor ni Ministarstvo spoljnih poslova nisu znali za njihove kontakte rekla da je on bio "privatan kontakt" i da ne obaveštava sve o svojim privatnim poznanstvima.

Na pitanje zašto je 2013. provela nekoliko dana u njegovoj kući u Palm Biču, objasnila je da je to bilo zbog zajedničkog poznanika.

- Epstajn je bio blizak prijatelj mog dobrog prijatelja - rekla je.

Spomenula je i "situaciju" koja joj je poslednjeg dana boravka izazvala nelagodu, ali nije želela da iznosi detalje, osim da je o tome telefonom obavestila supruga.

Prestolonaslednik Hakon rekao je da se dobro seća tog poziva i da se njegova supruga tada osećala "nebezbedno". Uprkos tom incidentu, ona je još neko vreme ostala u kontaktu s Epstajnom.

- Previše verujem ljudima, sklona sam da mislim najbolje o njima, ali sam odlučila da prekinem svaki direktan kontakt s njim, upravo zbog takvih situacija.

Za Tove Talesen, kraljevsku dopisnicu portala Nettavisen, intervju otvara više pitanja nego što daje odgovora.

- Nešto se moralo dogoditi, a ona to nije želela da kaže. Propustila je priliku da bude potpuno iskrena - rekla je Talesen za BBC.

Intervju je snimljen u četvrtak, poslednjeg dana suđenja njenom sinu Marijusu Borg Hojbu, optuženom za silovanje, koje je počelo početkom februara, nekoliko dana nakon objave Epstajnovih dokumenata. Presuda se očekuje u junu, ali je jasno da je čekala kraj suđenja pre nego što se javno oglasila.

Već se znalo da je imala kontakte s Epstajnom još 2019. godine, kada je rekla da žali zbog toga, ali je tek kroz dokumenta postao jasan obim njihove veze.

U intervjuu za NRK navela je da, iako ona i njen suprug žive javnim životom, i dalje smatra važnim da imaju i privatnost.

Istoričar i kraljevski dopisnik TV2 Ole-Jorgen Šulsrud-Hansen smatra da je pogrešno što privatnost stavlja ispred institucije monarhije, te da to pokazuje "razumevanje njihove uloge koja nije u skladu s institucijom".

- Ovo pokazuje da norveška kraljevska porodica i dvor nisu shvatili šta znači biti kraljevska porodica i ako to ne promene, ovakve stvari će se ponavljati.

Mete-Marit je takođe upitana ima li motivaciju da ostane u svojoj ulozi. Zbog lošeg zdravlja i nedavnih otkrića, mnogi Norvežani sumnjaju da ima kapacitet da jednog dana postane kraljica kada Hakon stupi na presto.

Prestolonaslednica (52), koja boluje od plućne bolesti - plućna fibroza, jasno je rekla da sve zavisi od njenog zdravstvenog stanja.

Intervju je bio ograničen na 20 minuta zbog njenog zdravlja, a komentatori kažu da je ponekad bilo teško razumeti je zbog disanja.

- Živim sa ozbiljnom bolešću. To je ono što odlučuje da li ću moći da nastavim da obavljam svoju ulogu ili ne. Volela bih da budem uz njega u tom projektu, ako mi zdravlje to dozvoli.

Njen suprug je rekao da i nakon više od 25 godina braka i dalje stoje zajedno.

- Ovo je, na kraju krajeva, naš projekat koji radimo zajedno.

Upotreba reči „projekat“ deluje iznenađujuće, kaže Talesen.