Nafta je jedan od ključnih resursa koji ne pokreće samo industriju i ekonomiju već utiče na političke odluke, saveze i sukobe. Zato se često kaže: „Gde teče nafta, tu raste moć“! Ta moć nije samo u novcu, nafta je mnogo više od energenta, ona je sredstvo pritiska, alat za pregovore i jedan od najvažnijih faktora u međunarodnim odnosima. Zemlje koje raspolažu velikim rezervama ne dobijaju samo ekonomski profit, dobijaju mogućnost da utiču na tok globalnih događaja. Zato pitanje nafte nikada nije samo pitanje tržišta već pitanje kontrole, uticaja i ravnoteže moći u svetu.

Gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji bili su Mahmut Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj, Nenad Vuković, predsednik Društva lobista, i Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

- Svet je nažalost toliko povezan da ono što se dešava negde daleko na primer na Bliskom istokuitekako se oseti i odjekuje ovde. Mi nismo ni svesni koliko je svet povezano tržište, i što se tiče robe i usluga pa i kretanja ljudi. Mi smo se ranije susreli sa problemom migranata upravo zbog povezanosti. Sada mi se čini da ima više kola na pumpama nego ranije ali pretpostavljam da je to trenutna reakcija - rekao je Vuković.

Smatra da je jedan od osnovnih zadataka države da se pobrine da građani ne pretrpe štetu.

- To bi bilo jedno domaćinsko ponašanje i jedan ozbiljan odnos u situaciji kada se svet dramatično menja. Imali smo primer kada je kovid bio aktuelan, tada je svaka država gledala kako sebi da obezbedi vakcine i respiratore.U današnje vreme savezništvo i prijateljstvo idu do granice interesa - dodaje on.

"Ormuski moreuz zatvoren za one koji su uz Amerikance"

Bušatlija navodi da ratovi lako počinju ali se teško završavaju.

- Ja mislim da je danas barel oko 110 dolara. Ako bude 120 ili 150 sledeće nedelje šta ćemo uraditi? Sistematski morate spremiti ovu stvar. Ormuski moreuz je delimično zatvoren, on je zatvorenza one koji su uz Amerikance - rekao je Bušatlija.

Ormuski moreuz je i dalje jedna od najvažnijih tačaka na svetu za naftu i gas i ključna tačka napetosti na Bliskom istoku.

Navodi da su arapske države, u kojima su instalacije američke vojske, nastale iz potrebe da Amerika čuva Arape.

- Oni će videti kako se Amerika i Izrael ponašaju, da li stvarno mislite da će te Arapske zemlje sada podržavati Ameriku? Iran i Saudijska Arabija su imalli tenzije dugo vremena sve do sada kada se to malo promenilo. Tenzija je postojala jer su Persijanci nosioci određene islamske vere koja se ne slaže sa Arapskom islamskom verom - dodao je on.

Kako kaže Saudijska Arabija je vodeća sunitska sila, dok je Iran centar šiitskog islama.

Tenzije između Saudijske Arabije i Irana imaju dugu istoriju i zasnivaju se na kombinaciji verskih, političkih i geopolitičkih faktora.

"Zalivske zemlje primaju najveću štetu"

Đurić navodi da zalivske zemlje ne žele dalju eskalaciju događaja.

- Cena za zalivske zemlje je poprilično velika, one su te koje primaju najveću štetu. Ne pričamo sada samo o nafti već o svemu. One imaju naftu i gas ali mnoge žele da se promene u tom smislu da to više ne bude njihov glavni izvor prihoda. To je sada narušeno i one imaju jedan veliki problem, ako opstane režim u Iranu biće pitanje da li će se ista stvar dešavati i narednih godina - objašnjava Đurić.

Kako kaže, problem je mnogo veći od energetskog pitanja.

- Juče je pogođeno naftno polje Katara gde je 17% njihovih kapaciteta uništeno i zvaničnici su rekli da će im biti potrebno od 3 do 5 godina da nadoknade taj nivo eksploatacije i da će to biti šteša od oko 20 milijardi godišnje. Zalivske zemlje su poprilično pogođene ali one znaju da će biti drastično veća eskalacija ako se i one uključe - dodaje.

Navodi da mi već vidimo određene izjave koje se mogu protumačiti kao upozorenje za uključivanje.

- Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije je govorio o tome i rekao je da ako se nastave napadi na ove zemlje onda će one morati i da se uključe. Rekao je da možemo to da očekujemo ako se napadi nastave a mi vidimo da su se nastavili. Politička retorika ili ne svakako ćemo videti šta će se desiti. U jednom trenutku će morati iz praktičnih razloga, neće više biti municije za presretanje dronova i raketa, barem ne dovoljno i onda će morati ofanzivno da deluju.

