Predsednik Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, odbacio je tvrdnje zapadnih medija da je ruski obaveštajni predlog prosledio Sjedinjenim Američkim Državama.

"Laž", napisao je Dmitrijev na platformi Iks.

Prema njegovim rečima, zvaničnici Velike Britanije i EU šire lažne vesti kako bi skrenuli pažnju sa energetske krize u Evropi.

"Uspaničeni ratni huškači iz Velike Britanije i EU šire lažne vesti kako bi skrenuli pažnju, jer znaju da dolazi energetski cunami i da će razotkriti njihove katastrofalne strateške greške i nesposobnost da ih priznaju ili isprave. Nema pameti - nema goriva", poručio je Dmitrijev.

Ranije je briselski portal Politiko objavio da je Dmitrijev tokom posete Majamiju navodno preneo američkim predstavnicima ruski predlog za sporazum prema kojem bi Moskva prestala da deli obaveštajne podatke sa Iranom, koji uključuju precizne koordinate američkih vojnih objekata na Bliskom istoku, ako SAD prestanu da dostavljaju Ukrajini obaveštajne podatke o ruskim položajima.

Dve osobe upoznate sa pregovorima koje su Kremlj i Bela kuća vodili rekao je briselskom portalu da je takav predlog izneo ruski izaslanik Kiril Dmitrijev tokom sastanaka sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, prošle nedelje u Majamiju.

SAD su odbile predlog, dodali su izvori.

Samo postojanje takvog predloga izazvalo je zabrinutost među evropskim diplomatama, koje veruju da bi Moskva mogla na ovaj način da pogorša odnose Evrope i SAD u važnom trenutku za transatlantske odnose, navodi Politiko.