Tim napadom nastavlja se kampanja administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa protiv navodnih krijumčara.

Južna komanda SAD, koja nadgleda veliki deo Latinske Amerike, navela je u saopštenju na Iksu da je odmah obavestila Obalsku stražu da aktivira sistem potrage i spasavanja preživelih.

U objavi nije navedeno da ih je Obalska straža spasila, niti da li je neko poginuo u napadu.

U napadima američke vojske na brodove poginulo je najmanje 157 ljudi. To se događa otkako je Trampova administracija početkom septembra prošle godine krenula u lov na one koje naziva "narkoteroristima" u malim plovilima.

Južna komanda SAD je saopštila da je u ovom napadu gađala navodne trgovce drogom duž poznatih ruta krijumčarenja, ali vojska nije pružila dokaze da je brod prevozio narkotike.

Američka vojska potopila još jedan brod na Pacifiku

Tramp je izjavio da su SAD u oružanom sukobu sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao napade kao neophodnu eskalaciju kako bi se zaustavio ulazak droge u zemlju.