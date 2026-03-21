AMERIKANCI POTOPILI JOŠ JEDAN BROD NA PACIFIKU! Troje ljudi preživelo napad, aktiviran sistem potrage i spasavanja preživelih! (VIDEO)
Tim napadom nastavlja se kampanja administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa protiv navodnih krijumčara.
Južna komanda SAD, koja nadgleda veliki deo Latinske Amerike, navela je u saopštenju na Iksu da je odmah obavestila Obalsku stražu da aktivira sistem potrage i spasavanja preživelih.
U objavi nije navedeno da ih je Obalska straža spasila, niti da li je neko poginuo u napadu.
U napadima američke vojske na brodove poginulo je najmanje 157 ljudi. To se događa otkako je Trampova administracija početkom septembra prošle godine krenula u lov na one koje naziva "narkoteroristima" u malim plovilima.
Južna komanda SAD je saopštila da je u ovom napadu gađala navodne trgovce drogom duž poznatih ruta krijumčarenja, ali vojska nije pružila dokaze da je brod prevozio narkotike.
Tramp je izjavio da su SAD u oružanom sukobu sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao napade kao neophodnu eskalaciju kako bi se zaustavio ulazak droge u zemlju.
Kritičari dovode u pitanje zakonitost napada na brodove, kao i njihovu efikasnost, delimično zato što se narkotik fentanil, koji je uzrok mnogih smrtonosnih predoziranja, obično krijumčari u SAD kopnenim putem iz Meksika, gde se proizvodi hemikalijama uvezenim iz Kine i Indije.
