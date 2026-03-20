Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je danas da će Iran pokazati "nultu uzdržanost" ako infrastruktura u toj zemlji bude napadnuta.

"Imamo informacije o planovima Izraela da napadne infrastrukturu. Ponoviću: NULTA uzdržanost ako naša infrastruktura bude napadnuta", napisao je Arakči na mreži Iks.

On je istakao da su Iranci "muškarci i žene od principa", prenosi Press.tv.

"Iranci ne napadaju protivnike krišom dok vode dijalog. Tek onda kada nas napadnu, mi snažno odgovaramo", dodao je šef iranske diplomatije.