Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je da NATO nije ničim pokazao kukavičluk, i da, naprotiv, pomaže u kompleksnoj situaciji, komentarišući izjave američkog predsednika Donalda Trampa koji jesaveznike u Alijansi nazvao “kukavicama”.

"Pročitao sam da je Tramp sve saveznike u NATO nazvao kukavicama. Nisam, međutim, razumeo zbog čega. Čini mi se da niko u Alijansi nije počinio nijedan kukavički akt. Naprotiv, mislim da je ponašanje mnogih saveznika takvo da pomaže Amerikancima kako bi se i u teškim trenucima izašlo iz kompleksne situacije kao što je ona u Ormuskom moreuzu", kazao je Krozeto, prenela je Ansa.

Tramp je ranije danas kritikovao saveznike u NATOzbog, kako je naveo, odbijanja da učestvuju u operacijama protiv Irana i poručio da će Vašington "zapamtiti" takvo ponašanje.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je NATO bez Sjedinjenih Američkih Država "papirni tigar" i da su saveznici "kukavice" jer nisu želeli da učestvuju u borbi za zaustavljanje "nuklearnog Irana".

Kurir.rs/Ansa/Agencije

