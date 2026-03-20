Povećan srah od vakuuma na vrhu vlade u Teheranu

Povećan srah od vakuuma na vrhu vlade u Teheranu

Nova poruka iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija dodatno je pojačala sumnje o tome ko zapravo vodi Iran, piše CNN.

Ovo je druga važna izjavaotkako je preuzeo vlast, i ponovo nije objavljen nikakav audio ili video snimak koji bi potvrdio da je vođa živ. Objavljena je samo pisana poruka, bez jasne vizuelne potvrde.

Hamnei se nije pojavio u javnosti od stupanja na dužnost, a u ovoj novoj poruci nije dao nikakve dokaze da lično stoji iza toga. CNN ističe da se takva situacija više ne može objasniti samo bezbednosnim razlozima i da postoje ozbiljne sumnje u njegovo zdravlje ili njegovu sposobnost da upravlja zemljom.

To dodatno povećava strah od vakuuma na vrhu vlade u Teheranu, u kojem bi tvrda linija mogla da donosi odluke i pokušava da dokaže svoju snagu.

Tvrdnje o „lažnim napadima“ i vožnjama taksijem

U poruci, Hamnei tvrdi da Iran nije odgovoran za napade u Turskoj i Omanu, optužujući Izrael za ono što naziva „lažnim operacijama“. Takođe je izjavio da je anonimno obilazio ulice Teherana taksijem kako bi čuo probleme građana, posebno one vezane za ekonomiju, i pozvao medije da prate nezadovoljstvo u društvu.

Ključno pitanje: Ko zapravo odlučuje?

Uprkos ovim porukama, CNN zaključuje da nijedna izjava ne može da otkloni glavno pitanje koje se sada postavlja: ​​da li je Hamnei uopšte sposoban da upravlja zemljom i, ako nije, ko zapravo donosi ključne odluke u Iranu.

Ovim sumnjama dodatno doprinosi i činjenica da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nedavno izjavio da ne zna ko vodi Iran.