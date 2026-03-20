Džo Kent, bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, optužio je izraelske lidere i američke zagovornike rata da mesecima vrše pritisak na Donalda Trampa da napadne Iran, uprkos nedostatku čvrstih dokaza da je Teheran predstavljao neposrednu pretnju.

Kent, koji je ove nedelje podneo ostavku zbog rata, rekao je u emisiji Megin Keli Šou da su izraelski i američki zvaničnici stvorili „komoru“ oko Trampa, isključivajući sumnjive glasove iz debate i na kraju ubeđujući predsednika da krene u rat.

„Video sam kako se oko predsednika Trampa stvara mehur. Predsednik je bio izolovan i čuo je samo te glasove unutar sale", tvrdio je.

„Sprovedena je kampanja dezinformacija“

Kent je ove nedelje podneo ostavku, rekavši da ne može da podrži američko-izraelski rat protiv Irana jer Teheran ne predstavlja „neposrednu pretnju“ za SAD. Naglasio je da je Amerika bila pod pritiskom da uđe u rat od strane „Izraela i njegovog moćnog lobija“. Optužio je visoke izraelske zvaničnike i medije da vode „dezinformativnu kampanju“ koja je obmanula Trampa.

Govoreći u emisiji „Megin Keli Šou“, Kent je uporedio pripreme za ovaj napad sa temeljitijim pripremama koje su prethodile Trampovoj odluci da napadne iranska nuklearna postrojenja prošlog juna. Napomenuo je da je odluka o tom napadu doneta tek nakon opsežnih diskusija unutar administracije.

On tvrdi da su ovog puta Benjamin Netanjahu i njegovi savetnici, zajedno sa američkim ratnim huškačima poput senatora Lindzija Grejama, uspešno ubedili američkog predsednika da deluje pre nego što je njegova administracija mogla pravilno da razmotri sve moguće posledice.

„Koji god argument da su koristili, rezultat je bio da je predsednik Tramp bio uveren da će, ako sada preduzme akciju, cela situacija biti brza i laka“, zaključio je Kent.