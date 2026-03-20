Predsednik SAD Donald Trampizjavio je da su Sjedinjene Države veoma blizu ispunjenja svojih ciljeva na Bliskom istoku.

Tramp je napisao na društvenoj mreži Truth Social:

„Veoma smo blizu ispunjenja naših ciljeva dok razmatramo smanjenje naših glavnih vojnih napora na Bliskom istoku u vezi sa terorističkim režimom Irana“

(1) Potpuno uništenje iranskog raketnog kapaciteta, lansirnih rampi i svega što je povezano sa njima.

(2) Uništenje iranske odbrambene industrijske baze.

(3) Uništenje njihove mornarice i vazduhoplovstva, uključujući i protivvazdušno oružje.

(4) Nikada ne dozvoliti Iranu da se približi nuklearnom kapacitetu i uvek biti u poziciji da SAD brzo i snažno reaguju na takvu situaciju, ako do nje dođe.

(5) Zaštita, na najvišem nivou, naših saveznika na Bliskom istoku, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt i druge.

O Ormuskom moreuzu

„Ormuski moreuz moraju da štite i nadgledaju, po potrebi, i druge zemlje koje ga koriste, a Sjedinjene Države ga ne koriste.“

Ako budemo zamoljeni, pomoći ćemo tim zemljama u njihovim naporima vezanim za Ormuski moreuz, ali to neće biti potrebno kada se ukloni pretnja od Irana. Važno je da će to biti laka vojna operacija za njih. Hvala vam na pažnji“, dodao je Tramp.