Predsednik SAD Donald Trampizjavio je da su Sjedinjene Države veoma blizu ispunjenja svojih ciljeva na Bliskom istoku.

Tramp je napisao na društvenoj mreži Truth Social:

„Veoma smo blizu ispunjenja naših ciljeva dok razmatramo smanjenje naših glavnih vojnih napora na Bliskom istoku u vezi sa terorističkim režimom Irana“

(1) Potpuno uništenje iranskog raketnog kapaciteta, lansirnih rampi i svega što je povezano sa njima.

(2) Uništenje iranske odbrambene industrijske baze.

(3) Uništenje njihove mornarice i vazduhoplovstva, uključujući i protivvazdušno oružje.

(4) Nikada ne dozvoliti Iranu da se približi nuklearnom kapacitetu i uvek biti u poziciji da SAD brzo i snažno reaguju na takvu situaciju, ako do nje dođe.

(5) Zaštita, na najvišem nivou, naših saveznika na Bliskom istoku, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt i druge.

O Ormuskom moreuzu

„Ormuski moreuz moraju da štite i nadgledaju, po potrebi, i druge zemlje koje ga koriste, a Sjedinjene Države ga ne koriste.“

Ako budemo zamoljeni, pomoći ćemo tim zemljama u njihovim naporima vezanim za Ormuski moreuz, ali to neće biti potrebno kada se ukloni pretnja od Irana. Važno je da će to biti laka vojna operacija za njih. Hvala vam na pažnji“, dodao je Tramp.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaBBC OBJAVIO SNIMAK ŠTA JE TRAMP ZA PAR DANA SVE REKAO O SUKOBU SA IRANOM: "Rat je gotov, ali tek je počeo, Iran je uništen, ali je i dalje pretnja" (VIDEO)
Donald Tramp
PlanetaVRHOVNI VOĐA IRANA: Zadali smo takav udarac neprijatelju da sada priča gluposti
Donald Tramp Hamnei.jpg
Planeta"NAPRAVILI SU MEHUR OKO TRAMPA": Trampov čovek koji je podneo ostavku zbog Irana: Predsednik je izolovan, čuo je samo te glasove...
Džo Kent
PlanetaSPOMINJE SE KOPNENA INVAZIJA NA IRAN: Evo šta većina Amerikanaca misli o tome, objavljena NAJNOVIJA istraživanja! Da li Tramp ima podršku za ovakvu akciju?
Iran rat napad rat u Iranu SAD Izrael
PlanetaTRAMP: Rekao sam Netanjahuu da više ne napada iranske energetske objekte
Benjamin Netanjahu Donald Tramp
Planeta"OPERACIJA SLEPI BES": Britanski "Ekonomist" ismejao Trampa novom naslovnom stranom: "Rat koji traje mesecima mogao bi da ga sruši" (FOTO)
moreuz.jpg
PlanetaNEPRIJATNA SITUACIJA U BELOJ KUĆI: Tramp pred japanskom premijerkom: "Napali smo Iran iznenada, baš kao što je Japan napao Perl Harbor" (VIDEO)
Sanae Takaiči, Donald Tramp