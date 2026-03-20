Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči oglasio se pošto je britanska vlada odobrila korišćenje vojnih baza u Britaniji za Sjedinjene Države za izvođenje napada na iranske raketne lokacije koje napadaju brodove u Ormuskom moreuzu.

„Većina britanskog naroda ne želi da učestvuje ni u kakvom ratu između Izraela i SAD protiv Irana. Ignorišući sopstveni narod, gospodin Starmer dovodi britanske živote u opasnost dozvoljavajući da se britanske baze koriste za agresiju protiv Irana. Iran će iskoristiti svoje pravo na samoodbranu“, napisao je Arakči na Sjuu.

Abas Arakči Foto: EPA Tatyana Makeyeva Pool

Starmer ranije ove nedelje: Nećemo biti uvučeni u rat

Britanski ministri sastali su se danas kako bi razgovarali o ratu sa Iranom i iranskoj blokadi Ormuskog moreuza, navodi se u saopštenju Dauning strita.

„Potvrdili su da sporazum koji dozvoljava SAD da koriste britanske baze u kolektivnoj samoodbrani regiona uključuje američke odbrambene operacije koje bi oslabile raketne položaje i mogućnosti za napad na brodove u Ormuskom moreuzu“, navodi se u saopštenju.

Premijer Kir Starmer izjavio je ove nedelje da Britanija neće biti uvučena u rat sa Iranom. U početku je odbio zahtev SAD da koriste britanske baze za napad na Iran, rekavši da mora da bude siguran da je svaka vojna akcija legalna.

Ali Starmer je promenio svoj stav nakon što je Iran napao britanske saveznike širom Bliskog istoka, rekavši da SAD mogu da koriste baze Ferford i Dijego Garsija, američko-britansku bazu u Indijskom okeanu. Američki predsednik Donald Tramp je više puta napao Starmera od početka sukoba, žaleći se da ne čini dovoljno da pomogne.