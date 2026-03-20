Iran je danas izvršio jedan od retkih napada u Jerusalimu.

Od početka rata 28. februara prošlo je nepune tri nedelje.

Pošto je objavljena uzbuna za vazdušnu opasnost i oglasile se sirene usledila je snažna detonacija koja je snimljena u Starom gradu u Jerusalimu.

Delovi iranske balističke rakete pali su u Stari grad pošto je projektil presrela izraelska PVO, objavila je izraelska vojska.

Krhotine su oštetile parking u jevrejskoj četvrti, oko 400 metara od Zapadnog zida (Zid plača) i kompleksa džamije Al-Aksa na Brdu hrama.

Izraelske snage blokirale su područje udara i onemogućile pristup novinarima.

Jedna osoba povređena je u napadu. Palestinski Crveni polumesec saopštio je da je povređeni prevezen u bolnicu zbog rana od gelera.

Izraelska policija navodi da na terenu rade pirotehničari i stručnjaci za eksplozive kako bi uklonili opasnost i osigurali područje.

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova sopštilo je da napad na područje svetih mesta "pokazuje ludilo iranskog režima", koji se, kako navode, predstavlja kao religiozan.