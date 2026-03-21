Slušaj vest

Mađarske vlasti trebalo bi da uhapse izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ako uđe na teritoriju Mađarske, saopštila je danas organizacija Hjuman rajts voč (Human rights watch)

Očekuje se da će Netanjahu otputovati u Mađarsku 21. marta 2026. godine, kako bi govorio na Konferenciji konzervativne političke akcije u Mađarskoj, saopštio je zvanični izvor. Poseta dolazi neposredno pre nacionalnih izbora u Mađarskoj, zakazanih za 12. april.

Međunarodni krivični sud ( MKS ) je 21. novembra 2024. godine izdao nalog za hapšenje Netanjahua, zajedno sa tadašnjim izraelskim ministrom odbrane Joavom Galantom, zbog navodnog zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjenih u Pojasu Gaze najmanje od 8. oktobra 2023. I Netanjahu i Galant su i dalje u bekstvu od pravde pred MKS-om. Zemlje članice MKS-a su dužne da ih uhapse ako uđu na njihovu teritoriju.

Međunarodni krivični sud Foto: Profimedia

"Uprkos odluci da napusti MKS, Mađarska je i dalje zemlja članica i dalje je obavezna da hapsi i preda pojedince koje traži sud", rekla je Alis Oten, istraživačica međunarodnog pravosuđa u organizaciji "Human Rights Watch".

"Kršeći ovu obavezu, po drugi put za manje od godinu dana, Mađarska bi dodatno učvrstila nekažnjivost za teške zločine u Palestini i još jednom izdala žrtve kojima je pravda bila uskraćena predugo."

Netanjahuova planirana poseta Mađarskoj trebalo bi da se održi u trenutku kada Izrael i Sjedinjene Države izvode hiljade vazdušnih napada na Iran, a Iran odgovara stotinama napada na Izrael i zemlje Zaliva. Početkom marta, izraelska vojska je eskalirala svoje napade u Libanu i naredila hitnu evakuaciju velikih područja južnog Libana i južnih predgrađa Bejruta, što povećava realnu verovatnoću počinjenja ratnog zločina prisilnog raseljavanja. Eskalacija neprijateljstava i sve veći rizici ozbiljnih kršenja međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava naglašavaju hitnu potrebu za poštovanjem vladavine prava i podrškom kredibilnim putevima za pravdu, kao što je MKS, saopštila je organizacija Hjuman rajts voč.