Teheran ne veruje Trampovoj tvrdnji da SAD razmatraju „smanjenje“ vojnih napora, rekao je visoki iranski izvor za CNN.

„Suprotno Trampovim tvrdnjama o smanjenju vojne aktivnosti u regionu, Iran nema takvu procenu i zaključuje da se neprijateljsko vojno držanje u regionu nije značajno promenilo“, rekao je zvaničnik.

Ovo dolazi pošto je američki predsednik Donald Tramp izneo ovu tvrdnju u objavi na društvenim mrežama.

Međutim, jedan iranski zvaničnik je odbacio predsednikove komentare kao „Trampove psihološke operacije za kontrolu tržišta“, nakon kontinuiranog haosa izazvanog zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Cene nafte su u petak dodatno porasle na 112 dolara po barelu, dok je ključni plovni put kojim se transportuje 20% svetske nafte i dalje uglavnom zatvoren. Goldman Saks je čak procenio da bi više cene mogle da traju do 2027. godine.

„Teheran je zaključio da ne bi trebalo da Trampu pruži privremeni odgovor, već da ga nauči istorijskoj lekciji“, rekao je zvaničnik.