Revolucionarne oružane snage Kube poklonile su poznatom pevaču Silviju Rodrigezu automatsku pušku AKM i njenu repliku nakon što je nedavno izjavio da će uzeti oružje kako bi branio Kubu.

79-godišnji pevač hodao je uz predsednika Kube Migela Dijaza Kanela i druge zvaničnike obučene u vojnu uniformu, koji su kasnije stali u pozdrav dok je Rodrigezu uručivana puška i dok ju je pregledao.

Rodrigez, jedan od najpoznatijih latinoameričkih muzičara, napisao je 18. marta: "Tražim svoj AKM, ako pokrenu napad i to mislim ozbiljno."

Krajem februara američki predsednik Donald Tramp pomenuo je mogućnost "prijateljskog preuzimanja Kube". Zatim je ove nedelje rekao da očekuje da će imati "čast da preuzme Kubu u nekom obliku".

Tenzije između SAD i Kube ostaju visoke, uprkos tome što je Dijaz Kanel pre nedelju dana potvrdio da je Kuba održala razgovore s američkom vladom.

Kubanski zvaničnici napomenuli su da je ceremonija održana u kontekstu Nacionalnog dana odbrane ostrva i kao odgovor na "plemenit i revolucionaran zahtev" Rodrigeza.

Rodrigez se smatra poetskim glasom Kubanske revolucije i inspiracijom za milione ljudi koji su živeli pod socijalističkim uređenjem u Latinskoj Americi 1960-ih i 1970-ih godina, prenosi AP.

Ne propustitePlanetaAMERIČKI GENERAL OTKRIVA: Da li se sprema invazija na Kubu?
tramp kuba.jpg
PlanetaRASTU TENZIJE OKO KUBE: Kostarika prekida odnose sa Havanom, zatvara se ambasada u San Hozeu
profimedia0536464708.jpg
PlanetaRUSI KRENULI DA SPASAVAJU KUBU, SVI STREPE OD TRAMPOVE REAKCIJE Prst u oko američkom embargu, čeka se krajnji ishod: "To bi značilo samo jedno..."
profimedia-1076020811.jpg
PlanetaRASTU TENZIJE NA KUBI! Predsednik Kanel OŠTRO odgovorio na Trampove pretnje o preuzimanju ostrva: Za njega je Amerika "SPOLJNI AGRESOR"
Donald Tramp Migel Dijaz Kantro Kuba