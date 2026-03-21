Slušaj vest

Revolucionarne oružane snage Kube poklonile su poznatom pevaču Silviju Rodrigezu automatsku pušku AKM i njenu repliku nakon što je nedavno izjavio da će uzeti oružje kako bi branio Kubu.

79-godišnji pevač hodao je uz predsednika Kube Migela Dijaza Kanela i druge zvaničnike obučene u vojnu uniformu, koji su kasnije stali u pozdrav dok je Rodrigezu uručivana puška i dok ju je pregledao.

Rodrigez, jedan od najpoznatijih latinoameričkih muzičara, napisao je 18. marta: "Tražim svoj AKM, ako pokrenu napad i to mislim ozbiljno."

Krajem februara američki predsednik Donald Tramp pomenuo je mogućnost "prijateljskog preuzimanja Kube". Zatim je ove nedelje rekao da očekuje da će imati "čast da preuzme Kubu u nekom obliku".

Tenzije između SAD i Kube ostaju visoke, uprkos tome što je Dijaz Kanel pre nedelju dana potvrdio da je Kuba održala razgovore s američkom vladom.

Kubanski zvaničnici napomenuli su da je ceremonija održana u kontekstu Nacionalnog dana odbrane ostrva i kao odgovor na "plemenit i revolucionaran zahtev" Rodrigeza.