Slušaj vest

Australijski premijer Entoni Albaneze i ministar unutrašnjih poslova Toni Burke posetili su džamiju Lakemba, jednu od najvećih u Australiji, nakon što su ih lideri muslimanske zajednice pozvali da prisustvuju bajramskoj molitvi u petak ujutro po lokalnom vremenu.

Nekoliko prisutnih optužilo je premijera i ministra za "podršku genocidu". Oni su vikali na premijera i ministra i tražili da napuste džamiju. Unutar muslimanske zajednice u Australiji postoji duboko nezadovoljstvo zbog vladinog odgovora na rat u Gazi.

Policija sklonila jednog muškarca iz džamije



Jedan od muškaraca koji je vikao na Albanezea uklonjen je iz džamije od strane policije, ali je kasnije pušten bez optužbi i rečeno mu je da se udalji, prenosi novinska agencija Australian Associated Press.

Premijer je napustio džamiju kroz gomilu, dok je nekoliko ljudi nastavilo da viče na njega. Jedan od vernika je rekao: "Zašto je on ovde? Izbacite ga odavde! Sramota."

Nekoliko trenutaka nakon događaja, Libansko muslimansko udruženje, koja upravlja džamijom, izdalo je saopštenje u kojem se navodi da je Albaneze dobrodošao na molitvi.

- Razumemo da su emocije visoke, posebno zbog kontinuiranog stradanja u Gazi i razaranja u Libanu. Ali takođe moramo biti jasni. Odabir angažovanja s izabranim vođama ove zemlje nije izdaja tih briga. To je način na koji im dajemo glas - stoji u saopštenju.

Albaneze: Reakcija je bila pretežno pozitivna



Albaneze je kasnije rekao da ga je većina od 30.000 prisutnih vernika dobro dočekala.

- Reakcija je bila pretežno izuzetno pozitivna - izjavio je.

Sugerisao je da je reakcija nekoliko vernika uzrokovana nedavnom odlukom njegove vlade kojom su zabranjene ekstremističke organizacije poput Hizbut-Tahrira, grupe koja poziva na jedinstvenu islamsku vladu širom muslimanskog sveta i koja je optužena za slavljenje terorizma.

Džamija je na društvenim mrežama objavila da je ovo prvi put da je premijer pozvan da prisustvuje molitvama od početka sukoba u Gazi.

Porast napetosti od kada je Hamas napao Izrael



Izveštaji o antisemitskim i islamofobnim incidentima rastu u Australiji od kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra 2023., ubivši više od 1.200 ljudi i uzevši 251 osobu kao taoce.

Izraelska ofanziva u Gazi dovela je do više od 72.000 mrtvih, prema Hamasovom ministarstvu zdravlja.

Albanezeova vlada, koja je krajem prošle godine zajedno sa Ujedinjenim Kraljevstvom i Kanadom priznala palestinsku državu, našla se pod kritikama zbog odgovora na sukob u Gazi i teroristički napad na plaži Bondi.