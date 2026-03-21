U petak ujutru u Pardubicama je izbio veliki požar u halama kompanije LPP ​​Holding, koja proizvodi oružje.

Tajna grupa „Frakcija zemljotresa“ preuzela je odgovornost za paljevinu, navodeći navodnu saradnju kompanije sa izraelskom kompanijom Elbit Systems, piše Aktuálně.cz.

Novinar pomenutog portala primio je imejl na engleskom jeziku u petak, nekoliko minuta pre pola jedanaest, u kojem se navodi da međunarodna grupa istog imena, koja posluje ilegalno, preuzima odgovornost za požar.

Poruka je glasila: „Rano jutros, ključni izraelski centar za proizvodnju oružja zapalila je podzemna grupa kako bi okončala svoju ulogu u tekućem izraelskom genocidu u Gazi.“

Grupa je takođe objavila video snimak akcije.

Istraga terorizma

Nakon požara, ministar unutrašnjih poslova Lubomir Metnar (ANO) sazvao je krizni štab ministarstva, a na društvenoj mreži X izjavio je da postoji verovatna veza sa terorističkim napadom.

Istragu je preuzeo Nacionalni centar za borbu protiv terorizma, a slučaj nadgleda Vrhovno državno tužilaštvo.

Nakon sastanka osoblja, Metnar je rekao da trenutno nema informacija o daljoj pretnji. Dodao je da će se uskoro sastati obaveštajna grupa kako bi procenila moguće povećanje nivoa terorističke pretnje.

Kompanija negira saradnju sa Izraelom

Grupa koja je preuzela odgovornost tvrdi da je u napadu uništeno nekoliko zgrada i da niko nije povređen.

„Lokacija je zajednički projekat češke kompanije LPP ​​Holding i Elbit Systems za ključne operacije u Centralnoj Evropi.

Elbit Systems sebe opisuje kao okosnicu izraelske vojske i obezbeđuje veliku većinu kopnenog i vazdušnog oružja koje se koristi u izraelskim napadima na Iran i genocidu u Palestini“, navodi se u njihovom imejlu.

Međutim, LPP Holding negira ključne navode. Iako su mediji krajem 2023. godine izveštavali o planiranoj saradnji sa Elbit-om, ona se nikada nije ostvarila. „Naša fabrika nikada nije počela da proizvodi izraelske dronove.

Saradnja sa izraelskom kompanijom, planirana pre dve godine, nikada se nije dogodila, zbog otkazivanja tendera za taj tip drona od strane Ministarstva odbrane“, rekla je u petak Martina Tauberova, direktorka za spoljne odnose LPP-a.

Napadači su takođe objavili video snimke na kojima se vidi osoba koja se kreće po zamračenom kompleksu i pali požar.

Tauberova je potvrdila da kompanija ima i snimke sa nadzornih kamera koje prikazuju kretanje nepoznatih ljudi koji sipaju tečnost po opremi i pale je, dodajući da kompanija ima sisteme bezbednosti i sigurnosti.

Fokus na Ukrajinu

Nakon sastanka o upravljanju krizama, ministar Metnar je precizirao da se napad dogodio na adresi kompanije Arčer-LPP u Pardubicama.

Prema ranijim informacijama, to je bio zajednički projekat holdinga sa Ukrajincima, koji proizvodi optičke komponente, termovizijske i uređaje za noćno gledanje, izveštava Aktuálně.cz.

LPP, u vlasništvu preduzetnika Jiržija Sauera i Radima Petraša, ima snažan fokus na Kijev. Početkom ove godine planirali su operativno testiranje novih raketa Narval na ukrajinskom bojištu.

„Kada kažemo da to funkcioniše u Ukrajini, počećemo da dobijamo prve porudžbine“, ranije je opisao Petraš.

Pored toga, LPP trenutno razvija dron kamikaze Najtrej opremljen stelt tehnologijom, a kompanija ističe svoju samodovoljnost. „Nemamo ni jednog kritičnog dobavljača. Sve proizvodimo sami - od rama preko kompozita do autopilota“, naveo je Petraš.

Sve opcije su otvorene

Policijski istražitelji su potvrdili da je jedna od verzija istrage namerno podmetanje požara i otvorili su krivični postupak zbog sumnje na krivično delo opšte opasnosti.

U istragu su uključeni i Bezbednosno-informativna služba (BIS) i Nacionalni centar za borbu protiv terorizma, ekstremizma i sajber kriminala.

Portparol BIS-a Ladislav Štiha odbio je da komentariše da li se istražuje moguća ruska veza, ali napadi podmetanja požara koje podržava Rusija u Evropi nisu ništa novo.

S druge strane, u prošlosti je bilo napada na podružnice Elbit Sistemsa širom sveta, na primer u Švedskoj i Velikoj Britaniji.