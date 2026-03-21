Predstojeći italijanski referendum o reformi pravosuđa testiraće političku snagu desne premijerke Đorđe Meloni, a mogao bi sa fragmentiranoj opoziciji da zamah za stvaranje širokog saveza pred parlamentarne izbore naredne godine.

Italijaniće na referendumu koji se održava u nedelju i ponedeljak, glasati o predlogu razdvajanja karijera sudija i javnih tužilaca, čime bi Visoko pravosudno veće (CSM), telo koje garantuje nezavisnost italijanskog pravosuđa, bilo podeljeno na dva organa, a članstvo u njima bi se dodeljivalo žrebom, a ne izborom.

Meloni tvrdi da reforma ima za cilj veću transparentnost, nezavisnost i jasnu podelu uloga u krivičnom postupku. Po njenom mišljenju, razdvajanje dve grane vlasti neophodno je kako bi se sprečio sukob interesa i prevelika bliskost sudija i tužilaca, što bi krivični postupak učinilo uravnoteženijim i pravednijim.

Iako se radi o pravosuđu, referendum je postao opšti politički obračun između tabora "za", koje podržava vlada, i "protiv", koje podržava opozicija. Za uspeh referenduma nije potreban cenzus oko izlaznosti.

Analitičari navode da će većina ljudi verovatno glasati na osnovu političkih preferencija, ne obraćajući previše pažnje na suštinu referenduma, nakon iscrpljujuće kampanje obeležene neutemeljenim tvrdnjama o mogućim efektima reforme sa obe strane.

- Samo mala manjina Italijana dobro je informisana o ovom pitanju. Mnogi će se umesto toga orijentisati prema stranačkim i koalicionim liderima, koji pokušavaju da mobilišu svoje birače za pobedu - rekao je Fabricio Masija, direktor istraživanja kompanije EMG.

Promene se posebno odnose na razdvajanje profesionalnih karijera tužilaca i sudija, tako da prelazak između ove dve funkcije, suprotno trenutnom uređenju, više neće biti moguć.

Telo koje nadzire imenovanja takođe će biti odvojeno za obe profesije, a ulazak u njega vršiće se žrebom, a ne izborom.

Buđenje levice



Ankete objavljene pre stupanja na snagu izborne tišine pokazuju da su dva tabora izjednačena. Meloni je isključila mogućnost ostavke u slučaju poraza, što se uopšteno smatra pokušajem da obeshrabri opozicione birače da masovno izađu na referendum i eventualno je svrgnu.

Koalicija, koja uključuje njenu stranku Italijanska braća, kao i stranke Liga i Napred Italija, i dalje je popularnija od levice, koja pokušava da stvori stabilan savez oko Demokratske stranke i Pokreta 5 zvezdica.

- Rezultat "protiv" mogao bi dati novi zamah naporima za izgradnju bloka levog centra, što bi takođe stvorilo probleme unutar redova Melonijeve - rekao je analitičar Masija.

Međutim, ako reforma prođe, Meloni bi dobila veliki politički impuls, dok se bliži kraju svog mandata boreći se sa posledicama širenja američko-izraelskog rata protiv Irana i stagnacije ekonomije.

- Pobeda vlade ojačala bi njen dugoročni politički projekat, takođe imajući u vidu izbore 2027. - rekao je Emanuele Maseti, profesor politikologije na Univerzitetu u Trentu.

Evropska komisija pritiska Italiju



Italijansko pravosuđe pati i zbog predugih postupaka i velikih zaostataka, što se pripisuje nedostatku osoblja i složenom procesnom pravu.

Zbog toga je Italija pod pritiskom Evropske komisije, koja zahteva skraćenje trajanja postupaka za najmanje 40%, inače bi mogla izgubiti pristup određenim evropskim fondovima.

Protivnici reforme ističu da bi stroga odvojenost karijera tužilaca i sudija mogla zakomplikovati sistem, smanjiti njegovu efikasnost i ugroziti ravnotežu italijanskog pravnog sistema.