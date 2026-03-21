Slušaj vest

Putnici leta na relaciji Hong Kong - London doživeli su neprijatnost nakon što je telo preminule putnice bilo smešteno u zagrejanoj kuhinji aviona čak 13 i po sati.

Žena u šezdesetim godinama preminula je sat vremena nakon poletanja iz Hong Konga, ali su piloti "Britiš ervejza" odlučili da nastave ka Hitrou, umesto da se vrate.

Kako se navodi, dok se Erbas A350-1000 približavao sletanju, putnici su se žalili na neprijatan miris.

- Porodica preminule žene bila je uznemirena, kao i deo posade. Mnogi putnici su želeli da se avion vrati u Hong Kong - rekao je izvor.

Prvobitni zahtev pilotske kabine da se telo zaključa u toalet odbijen je od strane posade, pa je telo premešteno i izolovano u kuhinju na zadnjem delu aviona. Problem je nastao jer kuhinja ima podno grejanje, što je dovelo do neprijatnog mirisa.

Policija je po sletanju sastala putnike i zatražila od 331 osobe da ostanu na svojim sedištima 45 minuta dok su sprovedene procedure. Neki članovi posade kasnije su odsustvovali zbog traume, ali izvor je pohvalio profesionalizam ekipe.

"Britiš ervejz" je saopštio da su sve procedure ispoštovane i da avio-kompanija nije primila nikakvu formalnu žalbu.

Kurir.rs/The Sun

