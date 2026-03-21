Šesnaestogodišnji dečak nastradao je u petak nakon pada sa tornja u parku u Bruklinu, dok je, prema navodima, pravio fotografije za društvene mreže. Sa tog mesta pruža se širok pogled na panoramu Njujorka.

Timiti Englund, učenik druge godine srednje škole Menhetn Vilidž Akademija, pao je sa vrha tornja u parku Bušvik Inlet oko 13.15, saopštila je policija.

Nakon poziva na broj 911, hitne službe su ga prevezle u bolnicu Belevu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo od zadobijenih povreda.

Timithee Englund
Foto: Društvene Mreže

Njegovi roditelji, Tobias i Ivet Englund, opisali su ga kao energičnog tinejdžera koji je voleo sport i treninge, a slobodno vreme provodio je igrajući fudbal i košarku. Planirao je da na jesen počne da trenira i rvanje.

Prema informacijama iz istrage, dečak je u trenutku nesreće pravio fotografije, ali nije poznato ko je bio s njim niti ko je pozvao hitnu pomoć.

Roditelji i dalje ne znaju kako je došlo do pada.

Toranj je ograđen, ali zaštita nije naročito čvrsta, što potvrđuje i činjenica da su mladi i nakon tragedije uspevali da se provuku ispod ograde i priđu tom mestu.

(Kurir.rs/Njujork Post)

Screenshot 2026-03-11 163717.jpg
101 AP Gareth Fuller.jpg
Nastavnica osnovna škola Saseks Engleska Lindi Korston (2).jpg