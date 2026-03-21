Šesnaestogodišnji dečak nastradao je u petak nakon pada sa tornja u parku u Bruklinu, dok je, prema navodima, pravio fotografije za društvene mreže. Sa tog mesta pruža se širok pogled na panoramu Njujorka.

Timiti Englund, učenik druge godine srednje škole Menhetn Vilidž Akademija, pao je sa vrha tornja u parku Bušvik Inlet oko 13.15, saopštila je policija.

Nakon poziva na broj 911, hitne službe su ga prevezle u bolnicu Belevu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo od zadobijenih povreda.

Njegovi roditelji, Tobias i Ivet Englund, opisali su ga kao energičnog tinejdžera koji je voleo sport i treninge, a slobodno vreme provodio je igrajući fudbal i košarku. Planirao je da na jesen počne da trenira i rvanje.

Prema informacijama iz istrage, dečak je u trenutku nesreće pravio fotografije, ali nije poznato ko je bio s njim niti ko je pozvao hitnu pomoć.

Roditelji i dalje ne znaju kako je došlo do pada.