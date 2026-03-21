Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigezotpustila je najviše vojne komandante svoje zemlje dan nakon što je imenovala novog ministra odbrane.

Rodrigezova je u četvrtak rekla da će nova imenovanja garantovati „suverenitet, mir, stabilnost i teritorijalni integritet“ Venecuele.

Delsi Rodrigez, privremena predsednica Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, MIGUEL GUTIERREZ/EFE, RAYNER PENA R/EFE

Promene u odbrambenom timu Karakasa usledile su nakon Trampove operacije u Venecueli i hapšenja predsednika Nikolasa Madura početkom januara.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Rodrigezova se od tada distancirala od vladavine svog prethodnika i tesno sarađivala sa Vašingtonom, a dve zemlje su obnovile diplomatske odnose početkom marta.

Vojna imenovanja uključuju nove komandante mornarice, vazduhoplovstva i vojske.

Rodrigezova je u sredu rekonstruisala svoju privremenu vladu, uključujući smenu Madurovog saveznika Vladimira Padrina Lopeza sa mesta ministra odbrane.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

