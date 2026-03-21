DELSI RODGRIGEZ SPROVELA ČISTKU U VOJSCI: Privremena predsednica Venecuele udaljila i ministra odanog Maduru
Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigezotpustila je najviše vojne komandante svoje zemlje dan nakon što je imenovala novog ministra odbrane.
Rodrigezova je u četvrtak rekla da će nova imenovanja garantovati „suverenitet, mir, stabilnost i teritorijalni integritet“ Venecuele.
Promene u odbrambenom timu Karakasa usledile su nakon Trampove operacije u Venecueli i hapšenja predsednika Nikolasa Madura početkom januara.
Rodrigezova se od tada distancirala od vladavine svog prethodnika i tesno sarađivala sa Vašingtonom, a dve zemlje su obnovile diplomatske odnose početkom marta.
Vojna imenovanja uključuju nove komandante mornarice, vazduhoplovstva i vojske.
Rodrigezova je u sredu rekonstruisala svoju privremenu vladu, uključujući smenu Madurovog saveznika Vladimira Padrina Lopeza sa mesta ministra odbrane.
(Kurir.rs/Večernji.hr)