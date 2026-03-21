Slušaj vest

Prema rečima gradonačelnika Moskve, Sergeja Sobjanina, u noći između 20. i 21. marta oboreno je skoro 30 dronova iznad Moskve i okolnog područja.

Gradonačelnikova izjava dolazi u trenutku kada se beleži povećan broj ukrajinskih napada dronovima na Moskvu tokom prethodne nedelje.

Sobjanin je 14. marta rekao da je više od 60 dronova presretnuto iznad glavnog grada u jednom danu, a zatim je izveštavao o talasima napada dronovima narednih nekoliko dana.

Tokom popodneva i večeri 20. marta i u ranim satima 21. marta, Sobjanin je izvestio o roju ukrajinskih dronova koji su ciljali Moskvu i okolinu. Ruske jedinice protivvazdušne odbrane presrele su te vazdušne pretnje, naveo je on.

Hitne službe su poslate na mesta pada dronova, a žrtava nije bilo.

Sobjanin tvrdi da je oboreno skoro 30 dronova. Ukupan broj dronova koje je lansirala Ukrajinaostaje nejasan, jer Rusijaizveštava samo o onima za koje tvrdi da su presretnuti.

Ukrajina redovno pokreće napade dronovima na vojne i industrijske objekte u Rusiji. Rusija je takođe prijavila više napada dronovima na Moskvu, iako je glavni grad dobro zaštićen od vazdušnih pretnji.

Mnogi od ovih napada izazvali su privremena zatvaranja aerodroma.

Najmanje dve osobe poginule u napadu ruskog drona na grad Zaporožje

Najmanje dve osobe su poginule u napadu ruskog drona na grad Zaporožje, izjavio je danas ukrajinski zvaničnik, uoči očekivanih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Regionalni zvaničnik Zaporožja, Ivan Fedorov, rekao je da su poginuli muškarac i žena, a da je dvoje dece ranjeno.

Ruski dron je, kako je rekao, jutros pogodio privatnu kuću.