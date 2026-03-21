Američka vojska je rasporedila dronove MQ-9 i oko 200 vojnika u Nigeriju kako bi pružili obuku i obaveštajnu podršku nigerijskoj vojsci u borbi protiv islamističkih militanata na severu zemlje, potvrdili su američki i nigerijski zvaničnici za Rojters.

Vojnici nisu uključeni u borbene jedinice na frontu, a dronovi se koriste isključivo za prikupljanje obaveštajnih podataka, a ne za vazdušne napade, rekli su zvaničnici obe zemlje, piše Rojters.

Ovo raspoređivanje SAD dolazi nakon vazdušnih udara na militante u severozapadnoj Nigeriji krajem 2025. godine i pokazuje povećano angažovanje SAD u borbi protiv pobuna povezanih sa Islamskom državom i Al Kaidom koje se šire Zapadnom Afrikom.

Američka vojska je ranije imala bazu dronova vrednu 100 miliona dolara u susednom Nigeru, gde je oko 1.000 vojnika pratilo militante širom regiona Sahel.

Baza je zatvorena 2024. godine nakon što je nigerska hunta zahtevala njihov odlazak, što je deo šireg trenda prekida zapadne vojne pomoći u Sahelu.

Istovremeno, militanti su pojačali napade na severozapadu, blizu granica sa Beninom i Nigerom, gde dugotrajna kriza banditizma preti da postane još jedna operativna zona za islamiste.

Zajednička bezbednosna pretnja

Zvaničnik američkog odbrambenog ministarstva rekao je da su dronovi i trupe raspoređeni na zahtev Nigerije radi prikupljanja obaveštajnih podataka.

„Mi to smatramo zajedničkom bezbednosnom pretnjom“, rekao je zvaničnik.

General-major Samaila Uba, direktor odbrambenih informacija u generalštabu nigerijske vojske, potvrdio je da SAD koriste objekte na aerodromu Bauči na severoistoku zemlje.

„Ova podrška je nastavak rada nedavno osnovane američko-nigerijske obaveštajne jedinice koja kontinuirano pruža operativne podatke našim komandantima na terenu“, rekao je Uba za Rojters. „Naši američki partneri nastavljaju da imaju isključivo neborbenu ulogu i podržavaju operacije koje sprovode nigerijske snage.“

Identifikacija, praćenje i reagovanje

Uba je rekao da će trajanje američkog vojnog angažovanja u Nigeriji biti određeno međusobnim dogovorom. Dronovi MQ-9 mogu leteti na velikim visinama više od 27 sati i koriste se za prikupljanje obaveštajnih podataka i vazdušne napade.

Ni Uba niti američki zvaničnik nisu komentarisali konkretne slučajeve u kojima su američke obaveštajne službe dovele do napada na militante, ali je Uba potvrdio da američke snage pomažu Nigeriji da „identifikuje, prati i reaguje na terorističke pretnje“.

Krajem prošle godine, Rojters je izvestio da avioni stacionirani u Gani obavljaju izviđačke letove iznad Nigerije za američku vojsku.

SAD izvele napade na Božić

Sjedinjene Države, koje imaju dugogodišnje partnerstvo sa nigerijskom vojskom kroz obuku i prodaju oružja, potvrdile su da su izvele vazdušne napade na severozapadu zemlje na Božić kako bi zaustavile napade na hrišćane u regionu.

Ministarstvo odbrane SAD je kasnije objavilo kratki video koji nije klasifikovan kao tajni i koji je izgleda prikazivao lansiranje rakete sa vojnog broda.

Nigerijska vlada i stručnjaci za sukobe odbacili su tvrdnje o koordinisanoj antihrišćanskoj kampanji, rekavši da je to preterano pojednostavljivanje složene krize.

Uba je rekao da su istrage u toku, dodajući da militanti iz Boko Harama i ISWAP-a, frakcija povezanih sa Islamskom državom, ostaju stalna pretnja i da vremenom prilagođavaju svoju taktiku.