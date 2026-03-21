U Slovenijije od ponoći na snazi izborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora, na kojima će 1.695.196 državljana birati 88 poslanika u Državnom zboru (parlamentu), dok će preostala dva poslanika birati pripadnici italijanske i mađarske nacionalne manjine.

Poslednje predizborne ankete govore da je na vrhu došlo do promene, pa sada najveće poverenje ima vladajući levo-liberani Pokret Sloboda premijera Roberta Goloba.

Takvom rezultatu najviše je doprinela afera stranog mešanja u izbore, koja se vezuje za opozicionu desničarsku Slovensku demokratsku stranku (SDS) Janeza Janše.

U petak je direktor Slovenačke obaveštajno-bezbednosne agencije (Sova) Joško Kadivnik članovima Saveta za nacionalnu bezbednost predstavio materijalne dokaze, koji govore da su predstavnici izraelske privatne obaveštajne agencije "Blek Kjub" u decembru prošle godine bili u poseti u sedištu SDS-a u Ljubljani.

Anonimni snimci poznatih Slovenaca sa poslovnih sastanaka u inostranstvu lažni

Poslednjih nedelja u javnost je dospeo niz anonimno objavljenih snimaka poznatih Slovenaca sa poslovnih sastanaka u inostranstvu, za koje se ispostavilo da su lažni, jer su ih na njih pozivale firme koje ne postoje.

Istraživanja govore da je prednost Pokreta Sloboda u odnosu na SDS od 0,4 odsto do 6,2 odsto, koliko navodi agencija Aragon, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Čak i u slučaju takvog rezultata očekuje se da će proces formiranja nove vlade trajati, zbog malih razlika između levo-liberalnog i desničarskog bloka.

Rezultati anketa upućuju na to da će u novi saziv Državnog zbora ući zajednička lista Levice i stranke Vesna, Socijaldemokrate, Nova Slovenija (desni centar), Demokrate Anžea Logara (desni centar), kao i antisistemska stranka Resnica (Istina).

Blizu prelaska cenzusa, koji iznosi četiri odsto, nalazi se stranka Prerod evroparlamentarca Vladimira Prebiliča, a neke ankete daju šansu Piratima Slovenije i desničarskoj Slovenskoj nacionalnoj stranki (SNS) za ulazak u parlament.

Omogućeno prevremeno glasanje

Za građane koji nisu u prilici da u nedelju glasaju na izborima, bilo je omogućeno prevremeno glasanje od utorka do četvrtka, a ukupno je izašlo 4,8 odsto upisanih birača.

Redovni parlamentarni izbori, 10. od nezavisnosti Slovenije, održavaju se u nedelju od 7 do 19 časova, a ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta očekuju se i prve projekcije, kao i prvi zvanični rezultati.