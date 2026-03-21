"TEMPIRANA BOMBA" PUNA GORIVA NEKONTROLISANO PLUTA U VODAMA LIBIJE! Ruski tanker oštećen eksplozijom lebdi BEZ POSADE, ali curenje gasa nije JEDINA OPASNOST
Ruski tanker, oštećen u nizu eksplozija i napušten pre nekoliko nedelja, nekontrolisano pluta u Sredozemnom moru i ušao je u libijsku zonu potrage i spasavanja, saopštila je u petak italijanska Civilna zaštita.
Pošto se brod sada nalazi u libijskim vodama, svaka intervencija je u nadležnosti libijskih vlasti, kojima je Italija ponudila pomoć.
Napušteni tanker deo ruske „flote u senci“
Reč je o tankeru za transport tečnog prirodnog gasa Arktik Metagaz, koji pripada ruskoj „floti u senci“ pod sankcijama, a koji prevozi naftu kršeći međunarodna ograničenja uvedena zbog rata u Ukrajini.
Brod dug 277 metara oštećen je u blizini Malte početkom meseca, u napadu za koji Rusija tvrdi da su ga izvršili ukrajinski pomorski dronovi, dok Kijev nije komentarisao tvrdnje.
Nakon eksplozija 3. marta, trideset članova posade napustilo je brod, koji od tada pluta bez nadzora.
Svi članovi posade su preživeli.
Velika ekološka katastrofa se nazire
Italijanska agencija, koja pažljivo prati kretanje broda, kaže da je najveći rizik u ovom trenutku moguće curenje gasa, iako do sada nisu otkrivena curenja.
Još jedna opasnost je mogućnost da tanker udari u jednu od naftnih platformi na moru, ali je ovaj rizik manji jer trenutno u blizini nema takvih objekata.
„S obzirom na preovlađujuće južne vetrove i morske struje, i pod pretpostavkom da se ne promene, moglo bi biti potrebno oko četiri, pet ili šest dana da brod stigne do libijskog kopna“, rekao je portparol Civilne zaštite Pjerfrančesko Demilito na konferenciji za novinare u Rimu.
Demilito je dodao da se procenjuje da brod prevozi „neodređenu“ količinu tečnog prirodnog gasa koji je možda delimično ispario, kao i 450 tona teškog ulja i 250 tona dizel goriva.
Pet lidera EU piše Komisiji
Lideri Italije, Španije, Malte, Grčke i Kipra poslali su u sredu zajedničko pismo Evropskoj komisiji, pozivajući na aktiviranje mehanizma civilne zaštite EU zbog „neposrednog i ozbiljnog rizika“ od velike ekološke katastrofe.
U pismu se takođe upozorava na šire opasnosti koje predstavljaju brodovi koji plove van međunarodnih standarda, ističući pretnje pomorskoj bezbednosti i životnoj sredini širom Mediterana.
(Kurir.rs/Euronews)