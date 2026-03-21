UKRAJINSKA DELEGACIJA STIGLA U MAJAMI NA RAZGOVORE SA AMERIKANCIMA: Dve KLJUČNE teme na stolu posle višestrukih odlaganja, Zelenski: "Vreme je da se to okonča"
Ukrajinska delegacija je stigla u Majami na bilateralne razgovore sa predstavnicima SAD, dok se Kijev i Vašington spremaju da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, politici sankcija i sledećim koracima u diplomatskim naporima za okončanje rata Rusije i Ukrajine.
Sastanak se održava usred intenziviranog političkog dijaloga između dve zemlje i sledi nakon višestrukih odlaganja širih trilateralnih pregovora u koje je uključena Rusija.
Sastav ukrajinske delegacije
Prema Ukrinformu, ukrajinska delegacija uključuje nekoliko visokih zvaničnika koji su uključeni u pregovore o nacionalnoj bezbednosti i političke pregovore.
Tim predvodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, a u njemu su i šef predsedničkog kabineta Kirilo Budanov, prvi zamenik šefa predsedničkog kabineta Sergej Kislica i šef parlamentarne frakcije Sluge naroda David Arahamija.
Predstavnici SAD u razgovorima
Očekuje se da će američku stranu predstavljati specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa.
Razgovori bi trebalo da se održe u subotu i očekuje se da će se fokusirati na ključne oblasti saradnje između Kijeva i Vašingtona.
Fokus na bezbednosne garancije i sankcije
Očekuje se da će ukrajinski zvaničnici pokrenuti pitanja vezana za protivvazdušnu odbranu, tekuću vojnu podršku i šire bezbednosne aranžmane između dve zemlje.
Razgovori će verovatno obuhvatiti i sankcije protiv Rusije i potencijalne sporazume usmerene na jačanje dugoročne bezbednosti Ukrajine i posleratnog oporavka.
Zelenski je naznačio da bi Kijev mogao da predloži i saradnju sa Sjedinjenim Državama u proizvodnji dronova kao deo širih partnerstava u oblasti odbrambene industrije.
Pripreme za buduće pregovore
Zelenski je rekao da je odluka o slanju ukrajinske delegacije u Sjedinjene Države usmerena na oživljavanje zastalih diplomatskih napora.
„Došlo je do pauze u pregovorima, vreme je da se okončaju“, rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajina „čini sve da osigura da pregovori budu zaista smisleni“.
Očekuje se da će sastanak u Majamiju takođe poslužiti kao pripremni korak za buduće trilateralne razgovore u kojima učestvuju Ukrajina, Sjedinjene Države i Rusija.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije ove nedelje da su trilateralni razgovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine trenutno na pauzi.
„Trilateralna grupa je na pauzi“, rekao je Peskov, dodajući da se kontakti između Moskve i Kijeva nastavljaju o humanitarnim pitanjima kao što su razmena zarobljenika i povratak palih vojnika.
Zelenski je rekao da ukrajinska strana namerava da razgovara o mogućim datumima i formatima za sledeću rundu pregovora, koja je ranije bila odložena.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su trenutni razgovori u Sjedinjenim Državama strogo bilateralni i da ne uključuju učešće Rusije.
Razgovori odloženi usred tenzija na Bliskom istoku
Diplomatski napori za unapređenje pregovora o okončanju rata suočeni su sa kašnjenjima poslednjih nedelja.
Ukrajinski i američki zvaničnici su ranije razmatrali održavanje daljih razgovora, uključujući razgovore o potencijalnom mirovnom okviru, početkom marta.
Međutim, eskalacija rata između SAD i Izraela protiv Irana poremetila je diplomatski vremenski okvir, odloživši planirane sastanke i otežavši koordinaciju između strana.
Razgovori u Majamiju se sada vide kao korak ka nastavku pregovora pod prilagođenim uslovima, pri čemu Kijev nastoji da obezbedi kontinuiranu podršku Zapada dok istražuje puteve ka budućem rešenju.
(Kurir.rs/KijevPost)