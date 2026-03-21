Ukrajinska delegacija je stigla u Majami na bilateralne razgovore sa predstavnicima SAD, dok se Kijev i Vašington spremaju da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, politici sankcija i sledećim koracima u diplomatskim naporima za okončanje rata Rusije i Ukrajine.

Sastanak se održava usred intenziviranog političkog dijaloga između dve zemlje i sledi nakon višestrukih odlaganja širih trilateralnih pregovora u koje je uključena Rusija.

Sastav ukrajinske delegacije

Prema Ukrinformu, ukrajinska delegacija uključuje nekoliko visokih zvaničnika koji su uključeni u pregovore o nacionalnoj bezbednosti i političke pregovore.

Tim predvodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, a u njemu su i šef predsedničkog kabineta Kirilo Budanov, prvi zamenik šefa predsedničkog kabineta Sergej Kislica i šef parlamentarne frakcije Sluge naroda David Arahamija.

Predstavnici SAD u razgovorima

Očekuje se da će američku stranu predstavljati specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa.

Razgovori bi trebalo da se održe u subotu i očekuje se da će se fokusirati na ključne oblasti saradnje između Kijeva i Vašingtona.

Fokus na bezbednosne garancije i sankcije

Očekuje se da će ukrajinski zvaničnici pokrenuti pitanja vezana za protivvazdušnu odbranu, tekuću vojnu podršku i šire bezbednosne aranžmane između dve zemlje.

Razgovori će verovatno obuhvatiti i sankcije protiv Rusije i potencijalne sporazume usmerene na jačanje dugoročne bezbednosti Ukrajine i posleratnog oporavka.

Zelenski je naznačio da bi Kijev mogao da predloži i saradnju sa Sjedinjenim Državama u proizvodnji dronova kao deo širih partnerstava u oblasti odbrambene industrije.

Pripreme za buduće pregovore

Zelenski je rekao da je odluka o slanju ukrajinske delegacije u Sjedinjene Države usmerena na oživljavanje zastalih diplomatskih napora.

„Došlo je do pauze u pregovorima, vreme je da se okončaju“, rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajina „čini sve da osigura da pregovori budu zaista smisleni“.

Očekuje se da će sastanak u Majamiju takođe poslužiti kao pripremni korak za buduće trilateralne razgovore u kojima učestvuju Ukrajina, Sjedinjene Države i Rusija.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije ove nedelje da su trilateralni razgovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine trenutno na pauzi.

„Trilateralna grupa je na pauzi“, rekao je Peskov, dodajući da se kontakti između Moskve i Kijeva nastavljaju o humanitarnim pitanjima kao što su razmena zarobljenika i povratak palih vojnika.

Zelenski je rekao da ukrajinska strana namerava da razgovara o mogućim datumima i formatima za sledeću rundu pregovora, koja je ranije bila odložena.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su trenutni razgovori u Sjedinjenim Državama strogo bilateralni i da ne uključuju učešće Rusije.

Razgovori odloženi usred tenzija na Bliskom istoku

Diplomatski napori za unapređenje pregovora o okončanju rata suočeni su sa kašnjenjima poslednjih nedelja.

Ukrajinski i američki zvaničnici su ranije razmatrali održavanje daljih razgovora, uključujući razgovore o potencijalnom mirovnom okviru, početkom marta.

Međutim, eskalacija rata između SAD i Izraela protiv Irana poremetila je diplomatski vremenski okvir, odloživši planirane sastanke i otežavši koordinaciju između strana.