Havajisu pretrpeli najteže poplave u poslednjih 20 godina, a meteorolozi upozoravaju da se očekuju nove padavine. Havaji su doživeli najgore poplave u više od dve decenije nakon što su obilne kiše pale na već zasićeno tlo posle oluje od pre nedelju dana, saopštili su zvaničnici u petak, upozoravajući da se tokom vikenda očekuje još kiše.

Mutne bujične vode prekrile su velika područja severne obale ostrva Oahu, poznate širom sveta po surfovanju na velikim talasima. Nabujale vode podizale su kuće i automobile i dovele do evakuacije oko 5.500 ljudi severno od Honolulua. Vlasti su upozorile da bi brana stara 120 godina mogla da popusti.

Guverner Džoš Grin rekao je da bi šteta od oluje mogla premašiti milijardu dolara, uključujući oštećenja aerodroma, škola, puteva, kuća i jedne bolnice na ostrvu Maui, u mestu Kula.

- Ovo će imati veoma ozbiljne posledice po našu državu - rekao je Grin na konferenciji za novinare.

Veći deo države bio je pod upozorenjem na poplave, dok su Haleiva i Vajalua na severu Oahua bile pod upozorenjem na iznenadne bujične poplave, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi.

Grin je rekao da je njegov šef kabineta razgovarao sa Belom kućom i dobio uveravanja da će ostrva imati federalnu pomoć.

Najteže poplave od 2004. godine



Nema prijavljenih smrtnih slučajeva niti nestalih osoba. Oko deset ljudi primljeno je u bolnicu zbog hipotermije.

Spasilačke ekipe tragale su iz vazduha i sa vode za ljudima koji su ostali zarobljeni, ali su napore ometali građani koji su upravljali ličnim dronovima kako bi snimali poplave, rekao je portparol Honolulua Ian Šuring.

Nacionalna garda i vatrogasci iz Honolulua evakuisali su helikopterima 72 dece i odraslih koji su boravili u omladinskom kampu na zapadnoj obali Oahua, pod nazivom Naša Gospa od Keaaua. Kamp se nalazi na višem terenu, ali vlasti nisu želele da ih ostave tamo, rekao je gradonačelnik.

Grin je naveo da su ovo najteže poplave od 2004. godine, kada su poplave u Manoi potopile kuće i biblioteku Univerziteta na Havajima.

Na desetine, a možda i stotine kuća oštećeno je u petak, ali vlasti još nisu mogle u potpunosti da procene razmere štete, rekao je gradonačelnik Honolulua Rik Blanđardi. Oko 5.500 ljudi bilo je pod naređenjem za evakuaciju.

- Nema sumnje da je dosadašnja šteta katastrofalna - rekao je on.

Zvaničnici navode da je razaranje posledica ogromne količine kiše koja je pala u kratkom vremenskom periodu na već natopljeno tlo. Delovi Oahua dobili su između 20 i 30 centimetara kiše tokom noći, dok je najviši vrh ostrva, Kaala, dobio gotovo 40 centimetara u jednom danu, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi.

Očekuju se nove padavine

Blanđardi je rekao da se u naredna dva do tri dana prognozira još 15 do 20 centimetara kiše na Oahuu.

Zimski olujni sistemi poznati kao "Kona lows", sa vetrovima koji donose vlažan vazduh, odgovorni su za obilne kiše u protekle dve nedelje. Stručnjaci navode da se intenzitet i učestalost jakih padavina na Havajima povećavaju zbog klimatskih promena izazvanih ljudskim delovanjem.

Briga zbog stare brane



Zvaničnici pomno prate branu Vahiava, koja je decenijama ranjiva i za koju postoji rizik od neposrednog pucanja.

Nivo vode u brani opao je do kraja petka, ali bi se situacija mogla promeniti ako se padavine nastave. Tokom noći nivo je porastao sa 24 na 25,6 metara - samo 1,8 metara ispod maksimalnog kapaciteta.

Stanovnica Vajalue, Ketlin Pahinui, rekla je da je ova brana razlog za zabrinutost svaki put kada pada kiša.

- Samo se molite za nas. Znamo da dolazi još kiše - rekla je.

Država je navela da brana ima "visok potencijal opasnosti" i da bi njen kolaps verovatno doveo do gubitka ljudskih života.

Zemljana brana izgrađena je 1906. godine radi povećanja proizvodnje šećera za kompaniju Waialua Agricultural Company, koja je kasnije postala deo kompanije Dole Food Company. Obnovljena je nakon urušavanja 1921. godine.

Država je od 2009. godine kompaniji Dole uputila četiri upozorenja zbog nedostataka na brani, a pre pet godina kaznila je kompaniju sa 20.000 dolara zbog kašnjenja u otklanjanju bezbednosnih problema.

Kompanija je kasnije predložila da donira branu i prateću infrastrukturu državi, u zamenu za obavezu države da izvrši neophodne popravke.

Država je 2023. usvojila zakon kojim se omogućava preuzimanje brane, uz izdvajanje sredstava za njenu kupovinu i rekonstrukciju, ali transfer još nije završen. Očekuje se da će nadležni odbor glasati o tome sledeće nedelje.

Kompanija Dole je saopštila da brana "i dalje funkcioniše kako je predviđeno i da nema znakova oštećenja".