Najmanje dve osobe su poginule u napadu ruskog drona na grad Zaporožje, izjavio je danas ukrajinski zvaničnik, uoči očekivanih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Regionalni zvaničnik Zaporožja, Ivan Fedorov, rekao je da su poginuli muškarac i žena, a da je dvoje dece ranjeno.

Ruski dron je, kako je rekao, jutros pogodio privatnu kuću.

Napad se dogodio uoči očekivanih razgovora SAD i Ukrajine, za koje su ukrajinski državni mediji javili da će se održati kasnije u toku dana u Majamiju.

