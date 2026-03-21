Četrnaest ljudi je poginulo, a 25 je teško povređeno u požaru u fabrici auto-delova u južnokorejskom gradu Daejeonu, saopštili su vatrogasci u subotu. Požar je izbio u vreme ručka u petak i stavljen je pod kontrolu do 23:48, saopštilo je ministarstvo bezbednosti.

Još 35 ljudi zadobilo je lakše povrede, dodali su vatrogasci. Naveli su da je fabrika ventila i motora u vlasništvu kompanije Anjun Industrial, čiji su klijenti, između ostalih, Hyundai Motor i Kia Corp, prema njihovoj veb-stranici.

Vlada je aktivirala centralizovani sistem upravljanja katastrofama nakon što je predsednik Li Jae Mjung naredio da se svi raspoloživi resursi upotrebe za gašenje požara i spasavanje života.