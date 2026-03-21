Četrnaest ljudi je poginulo, a 25 je teško povređeno u požaru u fabrici auto-delova u južnokorejskom gradu Daejeonu, saopštili su vatrogasci u subotu. Požar je izbio u vreme ručka u petak i stavljen je pod kontrolu do 23:48, saopštilo je ministarstvo bezbednosti.

Još 35 ljudi zadobilo je lakše povrede, dodali su vatrogasci. Naveli su da je fabrika ventila i motora u vlasništvu kompanije Anjun Industrial, čiji su klijenti, između ostalih, Hyundai Motor i Kia Corp, prema njihovoj veb-stranici.

Vlada je aktivirala centralizovani sistem upravljanja katastrofama nakon što je predsednik Li Jae Mjung naredio da se svi raspoloživi resursi upotrebe za gašenje požara i spasavanje života.

Sve o stravičnom požaru u fabrici auto-delova u Južnoj Koreji možete naći na linkovima OVDE i OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaHOROR SCENE U JUŽNOJ KOREJI: Očajni radnici iskakali kroz prozore da se spasu dok je buktinja gutala pogon (VIDEO)
Tedžon Južna Koreja požar
PlanetaPOŽAR PROGUTAO FABRIKU AUTO-DELOVA, NAJMANJE 53 POVREĐENIH: Strašne scene obilaze svet (foto, video)
Tedžon Južna Koreja požar
PlanetaKIM DŽONG UN SA ĆERKOM NASLEDNICOM POSMATRAO LANSIRANJE RAKETA! Severnokorejska vojska testirala vojne sisteme! Opasno je zapretio Amerima i "južnjacima" (FOTO)
profimedia-1083033633.jpg
PlanetaMOGUĆ RAZGOVOR TRAMPA I KIM DŽONG UNA? Američki predsednik pokazao veliko interesovanje za dijalog: "Pitao me je da li Kim želi da razgovara sa njim ili sa SAD"
120601-ap.jpg