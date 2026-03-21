Slušaj vest

U napadu američkih snaga na brod u istočnom Pacifiku, osumnjičen da je umešan u šverc droge, poginule su dve osobe.

Američka vojska je u petak izvestila o incidentu, piše Rojters.

Pronađen jedan preživeli

Obalska straža je saopštila da je u četvrtak obaveštena od strane Južne komande SAD da su tri osobe u nevolji u Tihom okeanu.

Tela dve osobe i jednog preživelog pronađena su na licu mesta.

Prema rečima portparola Obalske straže, preživeli i posmrtni ostaci predati su Obalskoj straži Kostarike.

(Kurir.rs/Rojters)

