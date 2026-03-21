KRVAVI OKRŠAJ NA PACIFIKU: Američke snage napale brod zbog sumnjivih aktivnosti, dvoje mrtvih u akciji! (VIDEO)
U napadu američkih snaga na brod u istočnom Pacifiku, osumnjičen da je umešan u šverc droge, poginule su dve osobe.
Američka vojska je u petak izvestila o incidentu, piše Rojters.
Pronađen jedan preživeli
Obalska straža je saopštila da je u četvrtak obaveštena od strane Južne komande SAD da su tri osobe u nevolji u Tihom okeanu.
Tela dve osobe i jednog preživelog pronađena su na licu mesta.
Prema rečima portparola Obalske straže, preživeli i posmrtni ostaci predati su Obalskoj straži Kostarike.
(Kurir.rs/Rojters)
