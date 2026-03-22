Odbor za mir, međunarodna organizacija koju je osnovao predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp, predstavio je militantnom propalestinskom pokretu Hamas pisani predlog o načinu na koji bi mogao da se razoruža, tvrde dvojica zvaničnika.

Neimenovani izvori navode da je predlog podnet Hamasu tokom sastanaka u Kairu prošle nedelje, a tim razgovorima su prisustvovali Trampovi pomoćnici i izaslanici Odbora za mir Nikolaj Mladenov i Arjeh Lajtstoun, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Trampov plan za Gazu, oko kog su se Izrael i Hamas složili u oktobru prošle godine i čime je započeo prekid vatre u Pojasu Gaze, predviđa povlačenje izraelske vojske sa palestinskih teritorija i početak infrastrukturne obnove nakon što se pokret razoruža.

Mladenov je u četvrtak rekao da se ulažu ozbiljni napori da se pruži pomoć razorenoj Gazi, s okvirom koji su dogovorili posrednici koji bi mogao da unapredi obnovu te enklave.

"Sada je to na stolu. Zahteva jedan jasan izbor: potpuno ukidanje Hamasa i svake naoružane grupe, bez izuzetaka. U ovom vremenu nade, neka odgovorni donesu pravi izbor za palestinski narod", napisao je Mladenov na Iksu (X).

Pregovori o razoružanju Hamasa stavljeni su na čekanje zbog rata u Iranu, koji su SAD i Izrael napali 28. februara.

Američki zvaničnici su rekli da bi Hamasu, koji podržava Iran, mogla biti ponuđena amnestija u bilo kom sporazumu prema kom pristanu da se odreknu teškog i lakog naoružanja, uključujući puške.

Izvori bliski Hamasu tvrde da bi grupa verovatno odbila da preda svoje oružje iz straha od napada rivalskih grupa u Gazi, od kojih neke imaju podršku Izraela.

Hamas i njegovi rivali su izvodili veliki broj napada od početka primene primirja u oktobru.

Jedan od izvora je naveo da će mnogo toga zavisiti od toga šta je prihvatljivo Izraelu, što zahteva potpuno razoružanje Hamasa.

Neki od istaknutih zvaničnika Hamasa otvoreno su odbacili ideju o bilo kakvom razoružanju u proteklih nekoliko meseci, a ni Izrael nije pokazao nameru da povuče vojsku sa polovine Pojasa Gaze.