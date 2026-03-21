Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i njegova supruga Olena Zelenski prisustvovali su sahrani patrijarha Filareta u manastiru Svetog Mihaila sa zlatnim kupolama u Kijevu.

Volodimir Zelenski je ovo objavio na Fejsbuku.

„Danas se Ukrajinci opraštaju od patrijarha Filareta. On je posvetio ogroman trud da Ukrajina ima svoju autokefalnu crkvu“, izjavio je Zelenski.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, bez istrajnosti i hrabrosti patrijarha Filareta nemoguće je zamisliti istoriju ukrajinske autonomije, duhovne nezavisnosti i izgradnje istinski jake države.

„Sećamo se. Poštujemo. Ostajemo zahvalni. Neka počiva u miru“, naglasio je Zelenski.

Počasni patrijarh Filaret kijevski i sve Rusi-Ukrajine, penzionisani jerarh Pravoslavne crkve Ukrajine, preminuo je u 97. godini.

Opraštajna služba patrijarha Filareta u katedrali Svetog Mihaila trajaće do 22. marta.

Ko je bio patrijarh Filaret

Filaret, poznat i kao Mihailo Denisenko, rođen je u porodici rudara uglja 1929. godine u Donjeckoj oblasti.

Bio je mitropolit kijevski i poglavar ukrajinske crkve kao dela Ruske pravoslavne crkve od 1966. do 1992. godine. Takođe je bio mestoprivremeni poglavar Ruske pravoslavne crkve i kandidat za patrijarha moskovskog 1990. godine.

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Filaret se raskinuo sa Ruskom pravoslavnom crkvom i suosnovao nepriznatu Kijevsku patrijaršiju 1992. godine, a bio je patrijarh ukrajinski od 1995. do 2018. godine.

Godine 2018. Kijevska patrijaršija je transformisana u Pravoslavnu crkvu Ukrajine, koju je predvodio mitropolit Epifanije, a zvanično ju je priznala Vaseljenska patrijaršija u Carigradu.

Foto: Ruslan Kaniuka / Zuma Press / Profimedia

Filaret je postao počasni patrijarh nove crkve - počasna titula bez ikakve stvarne moći - iako Carigrad ne priznaje tu titulu.

Filaret se 2019. godine upleo u borbu za vlast sa Epifanijem oko nove crkve, nastojeći da vaskrsne Kijevsku patrijaršiju kao entitet odvojen od Pravoslavne crkve Ukrajine. Takođe je optužio Carigrad da pokušava da ograniči nezavisnost ukrajinske crkve.

Međutim, Filaretovi pokušaji da ponovo uspostavi sopstvenu crkvu na kraju su bili neuspešni.