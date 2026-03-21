Posle tri nedelje rata, iranska vlada šalje signale da veruje da pobeđuje i da je u poziciji da nametne Vašingtonu sporazum koji bi učvrstio dominaciju Teherana nad energetskim resursima Bliskog istoka decenijama koje dolaze, objavio je Volstrit žurnal.

Međutim, takav stav bi se mogao pokazati kao opasna pogrešna procena odlučnosti predsednika SAD Donalda Trampa ili sposobnosti Izraela da zada strateške udarce preostalom rukovodstvu i vojnim kapacitetima Islamske Republike.

Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu daju suprotstavljene izjave o trajanju rata, pokušavajući da uvere tržišta i drže Teheran u neizvesnosti. Dok je Netanjahu u četvrtak rekao da će se rat završiti "mnogo brže nego što ljudi misle", Tramp je ove nedelje rekao da će Sjedinjene Države okončati sukob u "bliskoj budućnosti", čak i dok je Pentagon poslao hiljade dodatnih marinaca na Bliski istok.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Iran veruje da je vreme na njegovoj strani

Problem je u tome što Iran takođe ima reč o tome kada će oružje utihnuti – i za sada, čini se da veruje da je vreme na njegovoj strani. Uprkos optimističnim izveštajima SAD i Izraela o uništavanju lansera i zaliha raketa, Iran je zadržao sposobnost da svakodnevno lansira desetine balističkih raketa i znatno veći broj dronova širom Bliskog istoka.

Broj napada se čak povećao poslednjih dana u poređenju sa pre deset godina. Iranski udari ove nedelje izazvali su katastrofalnu štetu na ključnim energetskim objektima u Kataru, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok iranski izvoz nafte nastavlja da raste.

Plovidba kroz Ormuski moreuz, ključni prolaz u Persijskom zalivu, moguća je samo uz iransku dozvolu. U međuvremenu, rastuće cene nafte i gasa izazivaju haos u ekonomijama širom sveta i vrše pritisak na Trampa da okonča rat koji je počeo 28. februara sa očekivanjem brze pobede.

Amerika i Izrael napali Iran. Odjekuju snažne eksplozije širom zemlje. Gađani su teheran i ostali iranski gradovi. Napad je počeo u 7:30 sati po srpskom vremenu. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Visoki zahtevi Teherana

"Iranci nisu spremni da okončaju rat jer su naučili važnu lekciju – da mogu relativno lako i jeftino da izazovu ogromnu štetu i haos. Sada žele da ceo svet nauči tu lekciju", rekla je Dina Esfandijari, iranska analitičarka i autorka knjige o iranskim spoljnim odnosima. Svestan svoje moći, Teheran je obećao da će pristati na prekid vatre samo ako Vašington i države Zaliva plate visoku cenu.

Portparol Komiteta za spoljne poslove i odbranu iranskog parlamenta, Ebrahim Rezei, rekao je nakon sastanka sa vojnim komandantima u petak da su razgovori sa Sjedinjenim Državama van dnevnog reda jer je Teheran "fokusiran na kažnjavanje agresora". Drugi iranski lideri bili su podjednako trijumfalni, a ministar spoljnih poslova Abas Aragči je opisao Iran kao novi Vijetnam Sjedinjenih Država.

Uslovi koje su iranski lideri postavili poslednjih dana za kraj rata uključuju ogromne ratne reparacije od Sjedinjenih Država i njihovih saveznika i proterivanje američkih vojnih snaga iz regiona. Takođe su pozvali na pretvaranje Ormuskog moreuza – međunarodnog plovnog puta gde je slobodna plovidba zagarantovana međunarodnim pravom – u iransku naplatnu rampu koja bi kontrolisala trećinu svetske morske sirove nafte.

"Iran planira da uspostavi 'novi status' za Ormuski moreuz prema kojem bi svaki brod koji prolazi morao da plati Teheranu naknadu za tu privilegiju", rekao je novinskoj agenciji Mehr Mohamad Mokber, član Saveta za ekspeditivnost i savetnik Vrhovnog vođe za ekonomska pitanja.

"Iran će se od sankcionisane zemlje pretvoriti u ojačanu silu u regionu i svetu. Sankcionisaćemo one arogantne sile koje teže dominaciji", dodao je.

Američki odgovor

Takva retorika možda potcenjuje odlučnost Vašingtona.

"Takva vrsta arogancije je opasna jer nisu dovoljno pametni da shvate da im predsednik Tramp nikada neće dozvoliti da pobede. Ne razumeju koliko je daleko spreman da ide", rekao je Džejson Grinblat, koji je bio specijalni izaslanik Bele kuće za Bliski istok u prvoj Trampovoj administraciji.

"Cena bi mogla biti ogromna, ali cena ignorisanja ovog problema bila bi mnogostruko veća tokom mnogo, mnogo godina."

Teško je zamisliti da Sjedinjene Države ili zemlje Zaliva prihvate takav aranžman. Tramp je više puta obećao da će ponovo otvoriti Ormuski moreuz, silom ako bude potrebno, i naredio je raspoređivanje ekspedicionih jedinica marinaca na Bliski istok.

Napor SAD da obezbede Ormuski moreuz bio bi "jednostavan vojni manevar" sa "vrlo malim rizikom", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Socia“ u petak, kritikujući evropske saveznike zbog odbijanja da se pridruže misiji.