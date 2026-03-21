Vodio istragu o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore u SAD

Slušaj vest

Bivši direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Robert Miler, koji je vodio kontroverznu dvogodišnju istragu o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore u SAD 2016. godine, preminuo je u 81. godini.

"Sa dubokom tugom objavljujemo vest da je Bob preminuo sinoć", saopštila je njegova porodica.

Američki predsednik Donald Tramp komentarisao je smrt Milera izjavom u kojoj navodi kako mu je drago što je Miler mrtav.

"Robert Miler je umro. Dobro. Drago mi je da je mrtav. Više ne može da naudi nedužnim ljudima!", piše u objavi Trampa na društvenoj mreži Truth Social.

Robert Miler bio je bivši direktor FBI-ja i jedna od najpoznatijih figura američkog pravosudnog i bezbednosnog sistema. FBI je vodio od 2001. do 2013. godine, u periodu nakon napada 11. septembra, a pre toga bio je marinac, savezni tužilac i zvaničnik američkog Ministarstva pravde.

Foto: EPA

Na čelo FBI-ja došao je kao kandidat tadašnjeg predsednika Džordža V. Buša, a mandat mu je kasnije produžen za dodatne dve godine. Široj javnosti posebno je poznat po tome što je 2017. godine imenovan za specijalnog istražitelja u istrazi o ruskom mešanju u američke izbore 2016. i mogućim vezama Trampove kampanje sa Rusijom.