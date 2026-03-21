Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramprazmatra slanje hiljada vojnika u Iran kako bi ostvario svoje ratne ciljeve.

Iako bi svaka kopnena operacija u Iranu predstavljala ogromne rizike, Tramp je navodno razmatra zbog rasta cena energije, pritiska iz same Republikanske stranke i rastućih neslaganja sa saveznicima.

Procenjuje se da bi takva akcija mogla imati strateški značaj za brzo okončanje rata, objavio je NBC News, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika, dva bivša zvaničnika i još jednu osobu upoznatu sa planovima.

Moguće vojne opcije

Prema izvorima, razmatra se nekoliko scenarija. Jedan predviđa obezbeđivanje Ormuskog moreuza tako što bi američke snage zauzele iranske luke ili ostrva u Persijskom zalivu kako bi se minimizirala pretnja pomorstvu.

Druge opcije uključuju specijalne operacije za zaplenu preostalih iranskih zaliha obogaćenog uranijuma i vojno preuzimanje ključnih naftnih postrojenja.

Cilj ovog drugog bio bi da se preseku izvori finansiranja vladajućeg režima i da se on primora na ustupke.

Izvori su za NBC News rekli da nijedna od opcija ne uključuje slanje velikog broja vojnika, kao što je bio slučaj u Iraku i Avganistanu.

Obim i trajanje misije zavisili bi od vrste operacije za koju se Tramp odluči. Scenariji se kreću od operacije nekoliko stotina komandosa u trajanju od samo nekoliko sati, slično operaciji otmice venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, do raspoređivanja nekoliko hiljada vojnika koji bi ostali u Iranu nekoliko nedelja.

Protivvazdušna odbrana UAE aktivirana zbog raketne pretnje

Nacionalna uprava za vanredne situacije, krize i upravljanje katastrofama Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštila je da vazdušna odbrana zemlje reaguje na raketnu pretnju. „Molimo vas da ostanete na bezbednom mestu i pratite zvanične kanale za upozorenja i ažuriranja“, navodi se u objavi.

Kurir.rs/NBC News

Ne propustitePlanetaAMERIKA ZADALA STRAVIČAN UDARAC IRANU, OBJAVLJEN SNIMAK UNIŠTENJA! Netanjahu objasnio TRI KLJUČNA CILJA u ratu sa Teheranom, počeli novi napadi! (FOTO/VIDEO)
Donald Tramp Benjamin Netanjahu
PlanetaKINA DAJE 200.000$ RODITELJIMA IRANSKIH UČENICA UBIJENIH U RAKETNOM UDARU Tramp negirao krivicu SAD, Peking napad nazvao "teškim kršenjem" međunarodnog prava
x04 EPA Wu Hao.jpg
PlanetaKAKAV ŠAMAR TRAMPU IZ POLJSKE: NE DAMO BAZE NI VOJNIKE! Šef diplomatije "Nema pretnje po Evropu iz Irana zbog koje bismo aktivirali antiraketni štit u Ređikovu"
trampp.jpg
PlanetaSRUŠIO SE AMERIČKI AVION! Letelica za dopunu goriva pala u Iraku! Ranjeno šest francuskih vojnika, pogođena vojna baza! Bombardovan Teheran (VIDEO, FOTO)
Iran rat napad rat u Iranu SAD Izrael
Planeta"POMOGAO BI MI VIŠE KADA BI ZAVRŠIO RAT U UKRAJINI, BILO BI KORISNIJE" Tramp odbrusio Putinu preko telefona, pa otkrio koliko će još potrajati RAT sa IRANOM!
Donald Tramp
PlanetaNOVI VOĐA IRANA BIĆE IZABRAN USKORO! Pogođen američki konzulat u Dubaiju, Francuska šalje nosač aviona u Sredozemlje! (FOTO/VIDEO)
Modžtaba Hamnei