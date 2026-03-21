Američki predsednik Donald Tramprazmatra slanje hiljada vojnika u Iran kako bi ostvario svoje ratne ciljeve.

Iako bi svaka kopnena operacija u Iranu predstavljala ogromne rizike, Tramp je navodno razmatra zbog rasta cena energije, pritiska iz same Republikanske stranke i rastućih neslaganja sa saveznicima.

Procenjuje se da bi takva akcija mogla imati strateški značaj za brzo okončanje rata, objavio je NBC News, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika, dva bivša zvaničnika i još jednu osobu upoznatu sa planovima.

Moguće vojne opcije

Prema izvorima, razmatra se nekoliko scenarija. Jedan predviđa obezbeđivanje Ormuskog moreuza tako što bi američke snage zauzele iranske luke ili ostrva u Persijskom zalivu kako bi se minimizirala pretnja pomorstvu.

Druge opcije uključuju specijalne operacije za zaplenu preostalih iranskih zaliha obogaćenog uranijuma i vojno preuzimanje ključnih naftnih postrojenja.

Cilj ovog drugog bio bi da se preseku izvori finansiranja vladajućeg režima i da se on primora na ustupke.

Izvori su za NBC News rekli da nijedna od opcija ne uključuje slanje velikog broja vojnika, kao što je bio slučaj u Iraku i Avganistanu.

Obim i trajanje misije zavisili bi od vrste operacije za koju se Tramp odluči. Scenariji se kreću od operacije nekoliko stotina komandosa u trajanju od samo nekoliko sati, slično operaciji otmice venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, do raspoređivanja nekoliko hiljada vojnika koji bi ostali u Iranu nekoliko nedelja.

Protivvazdušna odbrana UAE aktivirana zbog raketne pretnje

Nacionalna uprava za vanredne situacije, krize i upravljanje katastrofama Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštila je da vazdušna odbrana zemlje reaguje na raketnu pretnju. „Molimo vas da ostanete na bezbednom mestu i pratite zvanične kanale za upozorenja i ažuriranja“, navodi se u objavi.