Slušaj vest

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je „neposredni prekid američke i izraelske agresije, uz garancije da se neće ponoviti“, jedini način da se okonča aktuelni rat i spreči šira regionalna katastrofa.

Pezeškijan je to rekao u telefonskom razgovoru sa indijskim premijerom Narendrom Modijem u subotu. Prema saopštenju iranske ambasade u Indiji, on je naglasio da svako rešenje mora da uključuje čvrste garancije za sprečavanje budućih vojnih napada na Iran.

Takođe je pozvao blok BRIKS-a zemalja u razvoju da igra nezavisnu ulogu u zaustavljanju agresije protiv Irana. Ponovio je stav Irana da su Sjedinjene Države odgovorne za vojni napad na osnovnu školu u Iranu u kojem je ubijeno oko 168 školske dece.