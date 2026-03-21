Posle tri nedelje rata,administracija Donalda Trampa započela je preliminarne razgovore o sledećoj fazi sukoba i mogućim mirovnim pregovorima sa Iranom.

Prema rečima američkog zvaničnika i izvora upoznatog sa situacijom, u razgovore su bili uključeni specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, piše Aksios.

Poslednjih dana nije bilo direktnog kontakta između SAD i Irana, a komunikacija se odvija preko posrednika - Egipta, Katara i Ujedinjenog Kraljevstva. Egipat i Katar su obavestili SAD i Izrael da Iran pokazuje interesovanje za pregovore.

„Naš stav je da smo zaustavili iransko napredovanje“, rekao je američki zvaničnik, izražavajući uverenje da će Iranci pristati na pregovore. Zvaničnik je rekao da SAD traže od Irana da se obaveže na šest tačaka.

Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Šest američkih zahteva

Prvi zahtev je petogodišnja obustava raketnog programa.

Druga je potpuna zabrana obogaćivanja uranijuma.

Treći se tiče demontaže reaktora u nuklearnim postrojenjima Natanz, Isfahan i Fordo, koje su SAD i Izrael bombardovale prošle godine.

Četvrto je uspostavljanje strogih spoljnih protokola za nadgledanje stvaranja i upotrebe centrifuga i srodnih mašina koje bi mogle biti korišćene za razvoj programa nuklearnog oružja.

Peti je zaključivanje sporazuma o kontroli naoružanja sa zemljama u regionu, što uključuje ograničavanje broja raketa na najviše 1.000.

Šesti uslov je prestanak finansiranja posredničkih grupa poput Hezbolaha u Libanu, Huta u Jemenu ili Hamasa u Gazi.

Kurir.rs/Aksios

Ne propustitePlanetaUZBUNA U ŠKOTSKOJ! "Iranski špijuni" pokušali UPAD u nuklearnu podmornicu u pomorskoj bazi koja je KLJUČNA za odbranu i bezbednost Velike Britanije!
profimedia0224005189.jpg
PlanetaKAKO BI MOGAO DA SE ZAVRŠI RAT SA IRANOM? Ovo su TRI moguća scenarija! Izrael žestoko lobira za kopneni napad, Tramp već bio spreman da izađe iz KRVAVE IGRE?!
iran 2.jpg
PlanetaBESNI RAT! IRAN BALISTIČKIM RAKETAMA NAPAO GLAVNO IZRAELSKO NUKLEARNO POSTROJENJE! Tel Aviv granatirao pogon za razvoj nuklearnog oružja u Teheranu VIDEO, FOTO
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
Planeta"NAUČIĆEMO TRAMPA ISTORIJSKOJ LEKCIJI"! Teheran ne veruje tvrdnji da SAD razmatraju „smanjenje“ vojnih aktivnosti
Donald Tramp Iran napad na Iran rat u Iranu
PlanetaTRAMP RAZMATRA TRI SCENARIJA ZA KOPNENI NAPAD NA IRAN: Specijalne operacije za zaplenu zaliha obogaćenog uranijuma i preuzimanje naftnih postrojenja
Donald Tramp Iran rat Ormuski moreuz
PlanetaIRANSKI PREDSEDNIK: Hitan prekid agresije jedini je put ka miru
101 EPA Justin Lane.jpg