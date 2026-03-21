Slušaj vest

Posle tri nedelje rata,administracija Donalda Trampa započela je preliminarne razgovore o sledećoj fazi sukoba i mogućim mirovnim pregovorima sa Iranom.

Prema rečima američkog zvaničnika i izvora upoznatog sa situacijom, u razgovore su bili uključeni specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, piše Aksios.

Poslednjih dana nije bilo direktnog kontakta između SAD i Irana, a komunikacija se odvija preko posrednika - Egipta, Katara i Ujedinjenog Kraljevstva. Egipat i Katar su obavestili SAD i Izrael da Iran pokazuje interesovanje za pregovore.

„Naš stav je da smo zaustavili iransko napredovanje“, rekao je američki zvaničnik, izražavajući uverenje da će Iranci pristati na pregovore. Zvaničnik je rekao da SAD traže od Irana da se obaveže na šest tačaka.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Šest američkih zahteva

Prvi zahtev je petogodišnja obustava raketnog programa.

Druga je potpuna zabrana obogaćivanja uranijuma.

Treći se tiče demontaže reaktora u nuklearnim postrojenjima Natanz, Isfahan i Fordo, koje su SAD i Izrael bombardovale prošle godine.

Četvrto je uspostavljanje strogih spoljnih protokola za nadgledanje stvaranja i upotrebe centrifuga i srodnih mašina koje bi mogle biti korišćene za razvoj programa nuklearnog oružja.

Peti je zaključivanje sporazuma o kontroli naoružanja sa zemljama u regionu, što uključuje ograničavanje broja raketa na najviše 1.000.

Šesti uslov je prestanak finansiranja posredničkih grupa poput Hezbolaha u Libanu, Huta u Jemenu ili Hamasa u Gazi.