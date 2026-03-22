Avionom španskih vazduhoplovnih snaga u subotu je evakuisana još jedna grupa od 21 pripadnika španske vojske iz Iraka, preneli su mediji.

Španski vojnici stigli su u vazdušnu bazu Torehon de Ardoz u Madridu iz baze Ramštajn u Nemačkoj, koja je jedan od glavnih logističkih centara za američku vojsku i NATO, prenela je agencija Efe.

Prethodno je u subotu evakuisano još 205 pripadnika španske vojske koji su se vratili kući iz vazduhoplovne baze Indžirlik u Turskoj, naveli su izvori u Ministarstvu odbrane, a prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Do sada je u Španiju vraćeno 226 vojnika koji čine glavninu španskog kontingenta od ukupno 300 pripadnika, a koji su morali da budu evakuisani iz Iraka zbog rata u Iranu.

Većina njih pripada elitnoj pešadijskoj regimenti Tersio “Gran Kapitan”, u sastavu Španske legije, koja je stacionirana u Melilji.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je povlačenje vojnika iz Iraka sprovedeno u “punom” skladu sa saveznicima koji učestvuju u dve međunarodne misije u Iraku.

Evakuisani vojnici su deo međunarodne koalicije protiv džihadizma koju predvode Sjedinjene Američke Države i NATO misija u Iraku (NMI), a čiji cilj je da pomognu jačanju iračkih snaga bezbednosti, navela je Efe.

