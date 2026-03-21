Komandant Centralne komande pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država, admiral Bred Kuper, saopštio je kakve vojne uspehe su dosad ostvarili Izrael i Sjedinjene Američke Države od početka vojne operacije "Epski bes" koja je započela 28. februara ove godine.

"Njihova mornarica više ne plovi. Njihovi borbeni avioni više ne lete.

Izgubili su mogućnost za lansiranje projektila i dronova. Dosad smo pogodili više od 8.000 meta, uključujući i 130 brodova", otkrio je Kuper.

Kurir.rs/Agencije

