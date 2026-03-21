Projektili imaju veći domet nego što se mislilo

U noći između petka i subote Iran je izvšio napad na britansku vojnu bazu na ostrvu Diego Garsija u arhipelagu Čagos, lansirajući dve balističke rakete.

Kako su izvestili izvori jedna od raketa otkazala je tokom leta, dok je druga presretnuta od strane američkog ratnog broda.

Dijego Garsija se nalazi oko 3.800 km od Irana, čime se dovodi u pitanje prethodna tvrdnja režima da njegove balističke rakete mogu da dosegnu samo 2.000 km.

Upozorenje IDF-a

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na društvenoj mreži X dramatično upozorenje pošto je iranski režim, kako navode, prvi put od početka operacije "Rika lava", lansirao balističku raketu dometa od približno 4.000 kilometara.

"Tokom operacije "Uspon lava" (Rising Lion) u junu 2025. godine, IDF (Izraelske odbrambene snage) otkrile su da iranski režim ima nameru da razvije rakete dometa 4.000 kilometara, koje predstavljaju opasnost za desetine zemalja u Evropi, Aziji i Africi. Iranski režim je tada to negirao.

Govorili smo to: iranski teroristički režim predstavlja globalnu pretnju. Sada, sa raketama koje mogu da dosegnu London, Pariz ili Berlin.

Iranski teroristički režim izveo je napade na 12 zemalja u regionu i razvija kapacitete koji predstavljaju mnogo širu pretnju", piše u objavi IDF-a.