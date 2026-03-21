Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da mađarski premijer Viktor Orban predstavlja stabilnost, bezbednost i odbranu, u video-poruci upućenoj učesnicima Konferencije konzervativne političke akcije (CPAC) Mađarska 2026 koja se održava u Budimpešti.

Netanjahu je zahvalio Orbanu na, kako je naveo, podršci zapadnoj civilizaciji i Izraelu, ističući da je Izrael "isturena odbrana" od pretnji radikalnog ekstremizma, prenosi agencija MTI.

"Hvala vam što ste uz Izrael, jer znate da je Izrael predstraža koja brani našu zajedničku civilizaciju od poplave radikalnih, fanatičnih muslimana koji ne samo da muče svoj narod, već i prete našim arapskim prijateljima i ugrožavaju sve vaše zemlje", poručio je Netanjahu.

On je ocenio da svet prolazi kroz turbulentno razdoblje i da su potrebni lideri koji mogu da obezbede sigurnost i stabilnost svojih zemalja.

"Orban poseduje te kvalitete u potpunosti", rekao je Netanjahu, dodajući da je mađarski premijer "poput stene".

Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, symbiot/Shutterstock

Netanjahu je naveo i da, među svetskim liderima koje poznaje, Orbana svrstava u sam vrh.

CPAC Mađarska, međunarodni skup konzervativnih lidera i organizacija, služi kao platforma za umrežavanje i razmenu političkih ideja, a organizuje ga Američka konzervativna unija.

Skup se održava i u drugim zemljama, ali je Budimpešta jedan od ključnih regionalnih centara ovog pokreta.

Na konferenciji, koja okuplja političke lidere iz Evrope, SAD i drugih dijelova sveta, govorili su generalni direktor Centra za osnovna prava Mikloš Santo, predsednik CPAC fondacije Met Šlap, premijeri Gruzije Irakli Kobahidze i Češke Andrej Babiš.

Planirana su i obraćanja mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, ministra kabineta premijera Gergelja Guljaša, američkog političkog komentatora Dejva Rubina, kao i lidera iz Brazila, Njemačke, Portugala, Argentine i drugih zemalja.

Program uključuje panel-diskusije i sesije pitanja i odgovora sa učesnicima iz više zemalja.