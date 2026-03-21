Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je istragu o neuspešnom presretanju balističke rakete koja je pogodila grad Arad na jugu zemlje.

U napadu je poginulo najmanje pet ljudi, izveštaji navode da je više od 100 povređeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta.

Veruje se da je raketa bila opremljena konvencionalnom bojevom glavom koja sadrži stotine kilograma eksploziva. Paralelnu istragu o okolnostima napada pokrenula je i Komanda Otadžbinskog fronta.

I Ratno vazduhoplovstvo i Komanda domaćeg fronta istražuju raniji napad na obližnju Dimonu, gde su takođe ranjene desetine ljudi.

Hitne službe nastavljaju da pretražuju područje u potrazi za mogućim novim žrtvama.

Podsetimo, izraelska protivvazdušna odbrana (PVO) je višeslojna i jedna od najnaprednijih na svetu, temeljeći se na sistemima: „Gvozdena kupola“ (kratak domet), „Davidova praćka“ (srednji/dugi domet) i „Strela“ (Arrow, dugi domet/balističke rakete).

Sistem je dizajniran da presreće pretnje iz Pojasa Gaze, Libana i Irana, tvrdeći da uništi do 90% raketa

Netanjahu: Izdržali smo veoma teško veče

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je njegova zemlja pretrpela „veoma teško veče“ nakon iranskih napada na gradove Arad i Dimonu.

U napadu na Arad poginulo je najmanje pet ljudi, povređeno preko 100 ljudi, naneta je značajna šteta zgradama i izazvani su požari.

Premijer je rekao da je razgovarao sa lokalnim liderima. „Odlučni smo da nastavimo da napadamo naše neprijatelje na svim frontovima“, rekao je Netanjahu.

