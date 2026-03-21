Slušaj vest

Komandant vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi izjavio je danas da je Iran uspostavio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela.

"Od ovog trenutka objavljujem raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija. Taktike i novi sistemi lansiranja koji će biti korišćeni u narednim talasima iznenadiće američko-cionističke komandante", poručio je iranski vojni zvaničnik, prenosi agencija Tasnim.

On je dodao da će večeras nebo na jugu "okupiranih teritorija", kako u Iranu nazivaju Izrael, satima biti osvetljeno.

Iran je ranije večeras izveo napade balističkim raketama na jug Izraela, a u gradu Dimona, gde se nalazi centar za nuklearna istraživanja, ranjeno je više od 30 ljudi.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaZATAJILA ČUVENA "GVOZDENA KUPOLA": Izrael pokreće istragu o neuspelom presretanju rakete koja je pogodila Arad
shutterstock-2334647115.jpg
PlanetaNETANJAHU: Izrael predstraža koja brani zajedničku civilizaciju od poplave radikalnih muslimana
profimedia-0982919192.jpg
Planeta"IRANSKE RAKETE MOGU DA STIGNU DO LONDONA, PARIZA I BERLINA": Izrael objavio zastrašujuću mapu, Teheran izveo napade na 12 zemalja u regionu! (FOTO)
Iran.jpg
PlanetaGLAVNO IZRAELSKO NUKLEARNO POSTROJENJE NA METI IRANA: Najmisteriozniji objekat Tel Aviva krcat bojevim glavama! (VIDEO)
Dimona Izrael.jpg
PlanetaUZBUNA U ŠKOTSKOJ! "Iranski špijuni" pokušali UPAD u nuklearnu podmornicu u pomorskoj bazi koja je KLJUČNA za odbranu i bezbednost Velike Britanije!
profimedia0224005189.jpg
PlanetaKAKO BI MOGAO DA SE ZAVRŠI RAT SA IRANOM? Ovo su TRI moguća scenarija! Izrael žestoko lobira za kopneni napad, Tramp već bio spreman da izađe iz KRVAVE IGRE?!
iran 2.jpg