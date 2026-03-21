"RAKETNA DOMINACIJA SINOVA IRANA NAD NEBOM IZRAELA"! Komandant garde: Taktike i novi sistemi lansiranja iznenadiće američko-cionističke snage
Komandant vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi izjavio je danas da je Iran uspostavio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela.
"Od ovog trenutka objavljujem raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija. Taktike i novi sistemi lansiranja koji će biti korišćeni u narednim talasima iznenadiće američko-cionističke komandante", poručio je iranski vojni zvaničnik, prenosi agencija Tasnim.
On je dodao da će večeras nebo na jugu "okupiranih teritorija", kako u Iranu nazivaju Izrael, satima biti osvetljeno.
Iran je ranije večeras izveo napade balističkim raketama na jug Izraela, a u gradu Dimona, gde se nalazi centar za nuklearna istraživanja, ranjeno je više od 30 ljudi.
Kurir.rs/Agencije
