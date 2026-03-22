Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je večeras nakon iranskih raketnih napada u više delova Izraela, uključujući gradove Arad i Dimona na jugu zemlje, da je ovo "veoma teško veče u borbi za budućnost zemlje".

Netanjahu je poručio da će Izrael nastaviti da "napada neprijatelje na svim frontovima".

On je naveo da je razgovarao sa gradonačelnikom grada Arad, Jairom Majanom i uputio poruke podrške povređenima u ime svih građana Izraela. Netanjahu je dodao da je naložio da se pruži sva potrebna pomoć, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, i pohvalio rad hitnih i spasilačkih službi na terenu.

Iran je večeras napao dve naselja u blizini glavnog izraelskog postrojenja za nuklearna istraživanja, Arad i Dimonu pri čemu je nekoliko desetina ljudi teško povređeno, nekoliko sati nakon što je pogođeno i iransko glavno postrojenje za obogaćivanje uranijuma u ​​Natancu.

Izraelska vojska je saopštila da njena odbrana nije bila u stanju da presretne rakete koje su pogodile južne gradove Dimonu i Arad.

"Rat nije blizu kraja", rekao je načelnik izraelske vojske, general Ejal Zamir. Broj povređenih u iranskom napadu na grad Arad na jugu Izraela porastao je na najmanje 68, od kojih je 10 u teškom stanju, saopštio je večeras Univerzitetski medicinski centar Soroka u gradu Beršeba.

Prethodno je saopšteno da je u napadu povređeno 59 ljudi, a da je među povređenima koji su u teškom stanju i petogodišnja devojčica, prenosi Tajms of Izrael.

Prema navodima izraelskih službi, među povređenima ima i dece, dok je više stambenih zgrada teško oštećeno, a pojedinim objektima preti urušavanje. Očevici navode da su najmanje četiri zgrade pretrpele velika razaranja i da je nakon udara izbio požar, prenosi portal Ynet.

Prema podacima policije, nema informacija o nestalima, ali će između 100 i 150 porodica morati da bude evakuisano zbog oštećenja objekata.

Izraelske odbrambene snage pokrenule su istragu o neuspelom presretanju rakete koja je pogodila Arad, a takva istraga pokrenuta je raniije danas nakon što je iranska balistička raketa pogodila južni grad Dimonu, u čijoj se blizini nalazi Centra za nuklearna istraživanja. Više od 30 osoba povređeno je u Dimoni, među kojima i 12-godišnji dečak koji je u teškom stanju.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da nema naznaka oštećenja Centra za nuklearna istraživanja Šimon Peres u pustinji Negev.

"Prema informacijama iz zemalja regiona, nisu zabeleženi povišeni nivoi radijacije", navodi se u saopštenju IAEA na platformi Iks.