Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države spremne na državne prevrate, hapšenja ili ubistva šefova stranih država koje poseduju resurse koji su potrebni Americi.

"Uprkos svim spoljašnjim znacima farse, a mislim da mnogi razumeju da su oni prisutni, posledice onoga što naše američke kolege rade, u ovom slučaju u saradnji sa Izraelcima, su izuzetno ozbiljne. One će se osećati veoma dugo", rekao je Lavrov za ruske medije.

On je ukazao da američki pristup nikada neće funkcionisati na Bliskom istoku i ocenio da je na Bliskom istoku delovanje "po principu seče sekirom" neprihvatljivo.

Lavrov je istakao da za sada ne vidi da SAD uzimaju u obzir interese Rusije, već vidi da Vašington pokušava da istisne Rusiju sa svih energetskih tržišta.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Reuters

Prema njegovim rečima, SAD pozdravljaju marginalizaciju Rusije na evropskim energetskim tržištima i pokazuju otvorene pretenzije u pravcu energetske dominacije širom sveta.

"Ovo je neobična situacija, povratak u vreme kada nije bilo okvira za međunarodne odnose. Otvoreno je rečeno da interesi SAD imaju prednost nad bilo kojim međunarodnim sporazumima", poručio je Lavrov.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve u Iranu, uključujući i na Teheran, a u napadima je bilo civilnih žrtava.

Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte širom Bliskog istoka što je dovelo i do prekida brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za isporuke nafte i tečnog prirodnog gasa na svetska tržišta.