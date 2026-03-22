Iranske balističke rakete pogodile su večeras Arad, grad na jugu Izraela.

Služba "Magen David Adom" saopštila je da ukazuje pomoć desetinama osoba sa povredama različitog stepena, piše Times of Israel.

Na društvenim mrežama već se šire snimci koji pokazuju trenutak u udara kao i njegove posledice.

Kako je ranije izvestio TOI, Izraelsko ratno vazduhoplovstvo istražuje neuspeh presretanja balističke rakete koja je pogodila Arad.

Na videima koji prikazuju Arad posle udara, vidi se razoren deo grada, zgrade u ruševinama i crni dim koji se diže u daljini.

Sve žrtve udara prebačene su u bolnice, saopštila je služba "Magen David Adom. Ukupno je 71 osoba zadobila fizičke povrede, od kojih je 10 u teškom stanju, 13 u umereno teškom, dok je 48 osoba lakše povređeno, navode iz službe hitne pomoći.